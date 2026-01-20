婆婆穿印粗口外套　4字震撼女生：邊個乖孫玩嫲嫲？　網民讚潮爆

婆婆站在潮流的尖端！有女生於網上發文分享，在輕鐵月台候車時，見到前面的婆婆穿着1件潮爆黑色外套，上面印有粗口，她笑言「邊個乖孫玩X嫲嫲」。帖文引起熱議，有網民笑說「影女就影女啦」、「拎咗soon（孫）仔件衫着？」、「可能阿婆係想用背脊鬧全世界呢」、「潮爆嫲嫲」、「阿婆都唔識字，有褸就着啦，唔好凍親」，有網民就認出是多年前1個facebook群組的團購外套。



該女生於Threads發文發相說，「邊個乖孫玩X嫲嫲」。照片見到，一位拄着拐杖的婆婆穿着黑色連帽外套，背面竟印有粗口「極度戇X」。

婆婆穿印粗口外套 女生笑：邊個乖孫玩嫲嫲？

網民紛紛笑言，「可能真佢自己買呢」、「係咪阿嫲見掉喺度唔着，自己拎嚟着」、「係咪乖孫話件衫就抌，婆婆攞嚟着」、「其實……會唔會係讀嗰個自己對號入座？只係見到嫲嫲好型炸」、「上次陪老人家去醫院覆診，見到有個婆婆戴頂冷帽，寫住『DXXMN』，唔知係咪無聲抗議加價」。

網民認出是facebook群組團購外套

有網民就認出是多年前1個facebook群組的團購外套，「呢件好耐㗎啦喎，戇X聯盟協會都執X咗，而家件嘢仲喺度」、「召喚onX仔女同盟會嘅會然（員）」、「我最喜愛facebook專頁，沒有之一，已成絕唱」、「當年facebook團購嘅，我都有1件短袖」、「我有件exactly一模一樣，但唔敢再着出街了」、「我個件已經放咗入衣櫃封印咗，不過真係好懷念」。

