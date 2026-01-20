美甲甲面「太凸」卡住頭盔扣！女生社死求助消防　網民：有點荒謬

現代不少女生愛美，每月都會到美甲店為指甲「扮靚」。台灣有女生在社交平台分享美甲「糗事」，事關她美甲甲面「做太凸」，戴頭盔時導致手指被卡在頭盔安全扣內，多次嘗試拔出未能成功，最終只能求助消防員。有網民恥笑「有點荒謬」，「沒想過會有這種意外」，亦有女生提醒切勿做過於立體造型美甲，「我之前卡在水壺的洞口，超痛…」。



台灣有女生美甲款式做得過於立體，導致手指被卡住頭盔扣。（「threads＠nicole0104_」影片截圖）

美甲款式「做太凸」 慘被卡住頭盔扣

該女事主在threads帳號「nicole0104_」發帖，指早前前往美甲，因為甲面過於立體「做太凸」，導致日前使用頭盔時，導致手指意外被卡在頭盔的安全扣內，無法拔出，所幸當時鄰近消防局，只好求助消防員，妹妹更笑稱其大拇指「多災多難」。

因為甲面「做太凸」，使用頭盔時導致手指意外被卡在頭盔的安全扣內。（「threads＠nicole0104_」影片截圖）

用力扯出不果 女生無奈求助消防

從樓主上傳照片所見，她大拇指美甲款式為1隻小狗，而凸出黑色部份為狗狗鼻子，剛好卡在頭盔安全扣內，她雖然曾嘗試用力扯出，可惜未能成功，形容「前進後退都兩難」，最終只好等候消防員前來，並使用剪刀剪掉安全扣，方能拔出手指。

她曾嘗試用力扯出可惜未能成功，最終只好等候消防員前來。（「threads＠nicole0104_」影片截圖）

網民笑荒謬：沒想過會有這種意外

事件引來網民爆笑，「有點荒謬」、「不小心笑出來」、「沒想過會有這種意外」、「好尷尬」、「消防員：這是非常罕見的個案」、「：請問今天有救援到誰，消防員：一隻大拇指」、「狗：我的鼻子很痛！」、「打印機：卡紙；安全帽：卡指」。

美甲女生分享慘痛經歷 勸喻：下次要做平面

有不少女生亦貼圖分享，指喜歡做立體的美甲款式，但以自身經歷提醒，「我之前卡在水壺的洞口，超痛…」、「以後不要再做這種很凸的」、「所以我都不用有立體造型的美甲」、「下次要做平面」。

（threads＠nicole0104_）