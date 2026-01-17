指控模仿甄嬛傳劇情！妹妹怒控縱貓亂便溺　姊姊︰不把家人當武器

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》大受歡迎，民眾在現實中仿傚劇情？台灣彰化1對長期失和的親姊妹同住一單位，卻因先前衝突，胞妹取得保護令禁止姊姊出手騷擾。豈料胞妹多次發現姊姊飼養的貓咪，進入其專用的2樓廁所大小便，懷疑對方仿傚《後宮甄嬛傳》劇情，「派貓咪當作武器」，刻意用貓進行精神騷擾，於是怒告對方。



胞姊辯稱，貓咪行為出於天性，自己沒有主動驅使，情緒激動表示「貓是我最愛的家人，我不會把牠當成武器！」。法官經審理後，認為檢方無法證明女被告故意騷擾，因此裁定無罪。



17年沒當面對話 妹申保護令禁止姊騷擾

台媒於今年1月報道，涉事姊妹年近30歲，同住彰化1單位，但雙方關係一般，起碼有17年沒有當面對話，僅能透過母親溝通。到了2024年，她們大打出手，同年3月29日，妹妹成功向法院申請保護令，胞姊不得有任何騷擾行為。

妹指控姊「派」貓咪進出廁所排泄騷擾

保護令生效後數日，妹妹指控，姊姊懷疑模仿《後宮甄嬛傳》劇情，派貓咪當作武器，貓咪同年3月至4月多次進入其個人使用的2樓廁所排泄，甚至同1日內進出3次，令到廁所內有貓糞貓尿。妹妹認為姊姊沒有將貓咪關籠飼養，故意利用貓咪作為騷擾「工具」，認為違反保護令，檢方以涉嫌違反《家庭暴力防治法》起訴姊姊。

女被告情緒激動︰不會把貓當成武器

姊姊捱告表示，自己讓貓咪自由活動，但會盡量約束貓咪活動範圍僅限1樓位置。貓咪的確曾在該廁所便溺，卻否認故意騷擾，她解釋飼養貓咪多年，貓咪偶然到2樓廁所排泄並非新鮮事，妹妹過往見狀都會透過母親轉告，姊姊或母親就會前往清理。姊姊強調自己白天上班，將貓咪交由母親照顧，加上1樓設有貓砂盆，沒有刻意驅使愛貓到妹妹廁所便溺，女被告情緒激動表示「貓是我最愛的家人，我不會把牠當成武器」。

無證據顯示被告故意縱貓

法官經審理後認為，案中貓咪飼養已久，相關便溺行為是長期家庭生活狀態的一部份，並非發出保護令後才出現。貓咪排泄後，通常由母親或被告下班後清理，證明被告並非置之不理，加上原告事後在廁所加裝門簾，有效防止貓咪進入，反證貓咪出於動物本能，並非受到其他人指使。另外，數次事件均發生在被告上班或母親尚未清理的空檔，難以認定被告故意操控。

法官裁定無罪

法官表示，2人對於養貓的價值觀不同，被告飼養方式雖然令到原告不快，但客觀上尚未達到恐嚇程度，加上2人長期失和，而且不願意搬離住所，自然會有衝突，檢方提出的證據無法證明被告有違反保護令的意圖，判處被告無罪，全案仍可上訴。

