不滿女友分手！他化名「粗X哥」狂傳下體照和性愛片　下場曝光

情侶分手後再見不是朋友，人出犯法舉動就該受罰。台灣彰化1名男子不滿「被分手」，於是化名「粗X哥」，向前女友傳送數十張下體照，以及2人交往時偷拍的性愛照片和影像，前女友不堪受辱報警求助。法官經審理後，裁定被告「以網際網路張貼猥褻影像及照片供人觀覽」罪成，判處拘役55天，但可易科罰金5.5萬新台幣（約1.4萬港元）。



陳男被分手後化名「粗X哥」，向前女友傳送多張下體照片。（示意圖／shutterstock）

分手後化名「粗X哥」傳送性愛片

台媒於今年1月報道，涉案陳姓男子不滿前女友提出分手，化名「粗X哥」，傳送多張下體照片和2人交往時偷拍的性愛照片和影像，務求騷擾對方。前女友相信事件是陳男所為，大怒到警局報案。

男被告承認罪行

案件在法庭審理，前女友作供時表示，陳男透過其他帳號，總共傳送21張私密部位照片及8段性愛影像，根據身體特徵，其中有一部份是自己。陳男承認犯案，辯稱部份相片從網上下載照片和影片轉發，「大腿有痣，才是我的」。

2人交往期間，陳男偷拍性愛照片和影像，分手後一併傳送給前女友。（示意圖／shutterstock）

拘役55天 可易科罰金5.5萬新台幣

法官經審理後，被告將猥褻影像和照片傳送給受害人，卻沒有轉發給其他人，觸犯「以網際網路張貼猥褻影像及照片供人觀覽」罪行，判處拘役55天，但可易科罰金5.5萬新台幣（約1.4萬港元）。

（綜合）