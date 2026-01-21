已婚警愛上女同事！他供認擅闖入屋　堅稱無偷生理褲　遭法院打臉

警員作為執法人員，不應知法犯法。台中1名已婚男警員愛慕女同事，趁對方執勤時，取走對方住所鎖匙，入屋偷走生理褲（月經褲）「留念」。法官判處「住宅竊盜」和「侵入住宅」罪成，判處有期徒刑6個月和拘役30日，但可易科罰金。另外，處理公務員違規個案的懲戒法院經審理後，向該名男警判處降2級改敘（下調職級及俸點），罰款10萬新台幣（約2.5萬港元）。



洪男取走女警放在派出所的住所鎖匙，駕駛電單車上門入屋。（示意圖／shutterstock）

兩度取走鎖匙闖入屋內

台媒於今年1月報道，涉案洪姓警員已婚，2022年在台中豐原分局1間派出所工作，其間愛上1名女同事。洪男熟知對方出勤時間、行蹤及租住位置，趁女同事在外巡邏之際，洪男取走女警放在派出所的住所鎖匙，駕駛電單車上門入屋，偷走衣櫃內生理褲，得手後逃離現場，並將鎖匙放回原處。

洪男之後趁女警返回台南老家，再次擅自進對方住所，卻遭房東撞見，洪男立即離開現場。房東查看閉路電視，通知受害女警，合力向洪男提告。

侵入住宅竊盜罪成易科罰金

案件在台灣高等法院台中分院審理，法官分別裁定「侵入住宅竊盜」和「侵入住宅」罪成，判處有期徒刑6個月和拘役30天，但均可易科罰金確定。

洪男向懲戒法院承認侵入住宅，卻堅稱無偷生理褲，懲戒法院判處降2級改敘，罰款10萬新台幣（約2.5萬港元）。（示意圖／shutterstock）

仍然否認偷生理褲

處理公務員違規個案的懲戒法院接手跟進，洪男承認侵入住宅，卻堅稱無偷生理褲，對自己行為深感悔恨，除了不斷向被害人道歉和懇請原諒之外，還願意作出賠償。洪男更稱，自己沒有前科，認真從事警務工作，目前奉養年紀漸長的父親，和妻子共同照顧未成年子女，自己一時失慮偶然犯罪，懇請懲戒法院從輕發落。

降2級改敘 罰款10萬新台幣

懲戒法院考慮到洪男身為警察，卻2次侵入民居，破壞紀律，戕害人民對公務員的信賴，造成受害人恐慌，但洪男任職警員後表現尚屬良好，卻仍然否認盜竊，判處降2級改敘，罰款10萬新台幣（約2.5萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）