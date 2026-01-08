屯門男童格仔舖疑偷Pokémon卡　檔主尋人願給機會：錯一次唔緊要

店舖盜竊是嚴重罪行。有賣精靈寶可夢（Pokémon）遊戲卡的屯門格仔舖檔主在網上發文，指從店舖的閉路電視發現，有男童疑在店內偷取整盒寶可夢遊戲卡，並將之放入背包後離開。檔主於是在網上發布閉路電視片段「尋人」，打算給予孩子一次機會，「如果你係當事人或者家長，而家仲有得傾」，如聯絡他便不予追究。



有網民認為「而家啲細路仔都唔驚你，做咗先講後果真係好嚴重囉，應該大人要教下佢哋，咩係攞得咩唔係攞得」。



樓主希望「尋人」給予男童改過機會。（Threads＠doncards_hk）

閉路電視拍下男童疑從貨架偷取整盒遊戲卡。（Threads＠doncards_hk）

檔主願給男童機會 希望本人或家長聯絡

在屯門格仔舖賣Pokémon卡的檔主在Threads上發文及發片，指「最後機會，搵你！」。從片段可見，有名男童在貨架前，將一整位遊戲卡放入背包內，拉上拉鏈後離開。樓主表示已報警，但仍想給予男童機會，「錯一次唔緊要，最緊要肯面對」，並呼籲男童或其家長聯絡店主，「仲有得傾，即刻聯絡我哋，仲可以同警局講返唔追究」。

男童疑從貨架偷取整盒遊戲卡並放入背包內離開。（Threads＠doncards_hk）

網民：畀機會小朋友比較重要

帖文引來不少網民留言，「偷嘢喎，一定要報警拉佢！呢啲放養兒童，父母唔理又唔教，要畀佢父母一啲教訓」、「他只是個孩子…不要放過他」、「父母唔識教」、「幾百蚊一盒wor」幾百蚊一盒wor」、「而家啲細路咁狼死嘅，成盒拎」。

有人則認為「我覺得畀機會小朋友比較重要過去追究，因為小朋友給予學習及改善嘅機會知錯能改會比較好」、「希望小朋友知錯能改」。