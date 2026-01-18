鑽石山屋苑港爸爆粗大戰保安！被斥：嚇親小朋友　住戶揭爭執原因

在小孩面前爆粗爭吵所為何事？社交平台的黃大仙社區群組流傳影片，拍到鑽石山1個私人屋苑的女保員和1名推住BB車的爸爸爭吵，港爸情緒激動，不停爆粗辱罵。女保安示意他不可行入該路段，爸爸反駁「我係要行，你老X」，隨後有2名保安介入，現場不停傳出小孩喊「爸爸」，保安稱「嚇親小朋友啦」、「教壞細路呀」。



影片引起討論，有住戶指該處是屋苑車閘旁，「嗰條係車路唔畀人通過，行人通道要過閘要用咭」、「如果俾車撞到，保安就好大責任了」，網民認為保安也有失專業，「保安人員唔應該情緒宣洩」。然而，不少人認為事件中最慘的是小朋友，「小朋友好驚好慘」。



港爸指罵女保安員，怒斥對方「垃圾」。（fb組「黃大仙區友」影片截圖）

有網民在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山...... ）」上傳影片，指攝於鑽石山1個私人屋苑，形容「悲哀」2字。影片所見，1名身穿灰色外套的爸爸正和更亭外穿反光衣的保安員爭吵，保安用手架開對方防止男子貼近。

更亭內的保安員和港對罵，2名女保安不滿港爸爆出辱罵字句。（fb組「黃大仙區友」影片截圖）

爸爸爆粗鬧女保安：仆X

片段未有清晰錄下雙方對話，片中人大叫時更數度破音，女保安疑示意該名爸爸不可行入該路段，該名爸爸對女保安說「你宜家點呀，你老XX大陸X，仆X，咩呀大陸X」、「我係香港人呀」，並舉手機拍攝。坐在更亭內的保安疑爆粗反擊，女保安也不滿被辱罵，反問：「你唔係中國人？」

爸爸激動反駁：「我係要行過去，我係要行，你老X，我衝紅綠燈呀？」這時保安的2名同事行近了解，女保安不滿爸爸的措辭，又指住遠處，鏡頭拍到爸爸身後有1輛嬰兒車，上面有1名女童，她說「你想點呀，你有小朋友呀」。爸爸即反擊，「我有小朋友又點呀」、「垃圾」，男保安大叫「唔好嘈啦」。

2名保安員行近協助女保安，男保安大喊「唔好嘈啦」。（fb組「黃大仙區友」影片截圖）

坐嬰兒車小孩喊爸爸 男保安：嚇親小朋友啦

現場不停傳出有小孩喊「爸爸」，男保安指「嚇親小朋友啦」。該爸爸繼續說「你嚇x我呀，垃圾，我影晒你哋」；男保安不甘示弱，叫「你咪影囉」，又批評對方「你不知所謂呀，教壞細路呀，開頭叫你唔好過啫，你使唔使勞嘈到咁呀」 ，雙方互說「我唔怕你」。這時另一名女保安加入「反拍」，問「你係咪教壞小朋友呀」，影片就此作結。

港爸身後有名坐在嬰兒車的女童，不停喊叫「爸爸」。（fb組「黃大仙區友」影片截圖）

住戶指該處為車閘 揭疑爭執起因

片段引起街坊討論，有人指該處是車閘位置，「車閘係唔畀行人出入，佢可能入幼兒園返學」、「貪方便行車路捷徑」、「推小朋友返學，私人地方，老馮要畀佢過」。有住戶指，該處可行出商場，但會被管理處「閘住」，「住客識用側邊行人路，明顯呢個唔係住客，因為佢無住戶卡拍側邊閘，佢應該係幼稚園家長，屋苑入面有間幼稚園，佢懶得請示保安開閘自己行車路又同人嘈」、「嗰條係車路唔畀人通過，行人通道要過閘要用咭，私人地方保安只係跟足規矩做事唔畀嗰男人亂行...」、「呢條車路係唔俾人行架，住戶貪方便行都會俾保安要求去拍閘卡個邊出入，更何況佢推住BB車咁危險」。

網民不忍心小孩受驚，表示「大家都少句啦，小朋友無辜」。（fb組「黃大仙區友」影片截圖）

網民無奈：保安都係打份工

有網民認為「對事唔對人，保安都係打份工，嗰個位係唔畀人行，而且咁多車出入，有意外發生，保安同商場都有責任」、「唔關保安係咩人囉」。但也有人認為事件中的保安員也有失專業，「保安人員唔應該情緒宣洩」、「除咗粗口都聽唔到佢哋嘈咩嘢」。

網民不忍嚇親小孩：大家都少句啦

片段中的小孩不停喊叫爸爸，也令不少網民痛心，「大家都少句啦，小朋友無辜，但係啲管理員就真係x哋，同埋平時真係唔會咁堅持，一鬧交就醒神哂，留返淡氣啦」、「個老豆食咗X，唔配做爸爸」。