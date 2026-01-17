港妻多倫多雪地丟失婚戒發文求救！　港女生1招2小時尋獲網民狂讚

2026年好人好事！加拿大多倫多受強烈冬季風暴侵襲，有身處當地的香港人妻在網上求助，因玩雪不慎丟失求婚戒指，她與丈夫苦尋3小時仍未找到，形容「隻戒指真係對我哋好重要」，自責不已。希望網民幫忙轉發消息，如有人尋獲可主動聯絡，願意提供薄酬答謝。



在她發文2小時後，竟有香港女生和男友帶同金屬探測器，在雪地成功尋回戒指，短短4小時已經完成交收。大批網民激讚港人效率「世一」，「黐X線香港人，雪地都搵到？」、「要有香港人嘅效率+唔貪心先做到！幫到人嗰種開心係無價」、「雖然天氣好凍，但感受到嘅係溫暖」、「樓主同老公實打風都打唔甩」，事主亦感激回覆「好多謝你哋，好感動」。



有香港女子在多倫多丟失求婚戒指，在網上發文求助，結局令人感動。（「threads＠kellyli0324」圖片）

多倫多雪地遺失求婚戒指 港人妻發帖求助

有身處在多倫多的香港人妻於本周五（1月16日）近中午12時在threads發帖，指當地大雪期間因在芬治路 （Finch Avenue）和美麗徑（Milliken Boulevard）對出的鴻福海鮮大酒樓玩雪，意外遺失求婚戒指，相信是被埋藏在雪底，她與先生苦苦尋覓3小時仍未能找到，「手指腳指凍到痹晒」，既自責亦對丈夫感到抱歉，「因為係佢揀咗好耐，同辛辛苦苦儲錢買」。

女事主指當地大雪期間玩雪，意外遺失求婚戒指，相信埋藏在雪底。（「threads＠kellyli0324」圖片）

女事主：戒指好重要 拾獲交還願提供薄酬

樓主續稱「隻戒指真係對我哋好重要」，懇請網民幫忙轉發帖文，抱一絲希望溶雪後或可以尋回，又呼籲「如果你哋有人見到拜託DM聯絡我哋」，表示「會有薄酬」，同時希望有人可以分享曾在雪地遺失物品並尋獲經歷，以助他們夫婦之後返回上址繼續尋找。

人妻貼出戒指示意圖，盼有人拾獲可交還，願意提供薄酬。（「threads＠kellyli0324」圖片）

港女生利用金屬探測器 成功尋回戒指

事隔約2小時後，有香港女生在帖文留言，指和男友透過金屬探測器 (Metal detector）在雪地尋回戒指，已主動聯絡事主交收，而整個過程由遺失、發文求助、到成功交收，僅用了大概4小時，事主亦感激回覆「好多謝你哋，好感動」。

有香港女生和男友透過金屬探測器在雪地尋回戒指。（「threads＠kellyli0324」截圖）

網民形容「大癲」：樓主同老公實打風都打唔甩

不少網民驚呼是奇蹟，「黐X線香港人，雪地都搵到？」、「白茫茫嘅雪地都搵返隻戒指，就同茫茫人海遇上你嘅命中注定一樣，好好珍惜戒指同埋另一半」、「樓主同老公實打風都打唔甩」、「成件事好有愛，睇到有啲眼濕濕」、「實在係近期最感人嘅post」、「雖然天氣好凍，但感受到嘅係温暖」。

港人效率被封「世一」：真係好X勁

有留言讚歎港人效率「世一」，「唔見咗戒指件事已經黐線，最黐線係有人咁快搵得返仲交收埋」、「要有香港人嘅效率+唔貪心先做到！幫到人嗰種開心係無價」、「原本以為係一個樂極生悲嘅故事，點知變咗樂於助人，香港人真係好X勁」、「事件原本驚訝程度：100%；咁都搵得返驚訝程度：100000000000%」、「threads嘅威力真係好大，大家真係要善用」。

熱心女生感激網民祝福

該名熱心女生事後在社交平台發文，稱獲得網民讚賞和祝福下，很快就收到加拿大移民部確認批出其永久居民的電郵，表示「多謝呢個comment嘅人祝福我，好想將呢個幸福轉送畀所有人」，事件圓滿落幕，可以算是好人有好報。

（threads＠kellyli0324）