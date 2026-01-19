貴重包裹遭郵差屈摺塞信箱　女生批：夾硬暴力　香港郵政這樣回應

滿心歡喜期待收貨，卻看到此畫面，任誰也崩潰！有女生於網上發文大呻，香港郵政的郵差送包裹時，將她1件大約A2尺寸的海外「特快專遞」包裹「夾硬暴力屈埋對摺幾次，掙爆塞入信箱」，她非常不滿，提到包裹內是頗貴的用品，爆粗道「DXXM，我件貨mola（無啦）」。



網民留言批評郵差，「Speedpost（特快專遞）正常應該要簽收」、「擺明係條友懶，郵局好多郵差都好懶，明明係掛號信，門鐘都唔撳，就咁攝張卡落嚟叫你去郵局攞」。有網民困惑：「你個郵箱冇鎖？咁大件佢點樣由個窿嗰度塞入去？」女生回覆指出，現時有些新樓設有郵件分發房，「郵差係走去信箱後方入信，而唔係喺前面條罅仔入，後面個窿等同成個信箱咁大」。



該女生於Threads發文講述事件，不滿指香港郵政的郵差將她1件大約A2尺寸的包裹「夾硬暴力屈埋對摺幾次，「掙爆塞入信箱（包晒幾層厚泡泡紙，要摺埋都唔易，擺明係物品，唔係信或文件）」。她提到包裹內是頗貴的用品，又認為不論是否貴重，都不應「夾硬屈摺」，「重點係，即使係1份文件、1張生日卡、poster，都唔係咁夾硬屈摺啲嘢嘛」。

貴重包裹遭郵差暴力屈摺塞信箱

女生指出，一向就算上門派件無人收，郵差都會留通知卡在信箱，讓收件人去郵局取件，她不悅道「原來而家可以亂咁嚟」，又說她的包裹是海外「特快專遞」，直言「香港本地有得揀，一定係用順豐」。

網民大呼：咁屈真係無得淨

網民紛紛大呼，「係咪海報來，好地獄」、「希望唔係月曆之類大件紙品，咁屈真係無得淨」、「希望唔係貴重的物品，會唔會有得投訴」、「真係好frustrated（沮喪）見到呢啲，如果貴重嘢會灰咗」、「佢入卡叫你去post office（郵局）拎仲簡單啦，做咩要咁做」。

網民分享經歷批評道，「係咁㗎！成日都係咁！寫明嚴禁屈曲都對摺！」、「有次寄證書過嚟，都係被對摺入箱」、「我試過好多次，都被人咁摺，因為係紀念品，成件摺痕無晒價值」、「我有幾次掛號，明明屋企有人，佢都冇上嚟就直接入卡，叫我自己去郵局拎」。

香港郵政：會提醒郵差派遞郵件時需加倍小心

香港郵政回覆《香港01》查詢時表示，帖文中涉事入口郵件，其為無須簽收的「易網遞」郵件，香港郵政已聯繫有關收件人作出跟進及致歉，並會提醒人員於派遞郵件時需加倍小心，避免郵件被損壞。

香港郵政提到，就須簽收入口郵件，如「特快專遞」及「掛號」郵件等，郵差會上門派遞並由單位內的人士簽收。如派遞不成功，會發出「領取郵件通知卡」至信箱，通知收件人到指定郵政局領取郵件。

除須簽收郵件服務外，香港郵政亦提供具網上追蹤功能但無須簽收的郵政服務，如「易網遞」，方便郵件可直接派進信箱，免卻收件人因派遞郵件時不在家而需前往郵政局領件的不便。不過，如郵件體積過大未能投進信箱，亦會上門派遞；若派遞不成功，會作出與須簽收郵件相同的郵政局領件安排。如郵件上沒有標示「請勿摺曲」或「請勿屈曲」等字眼，郵差會先評估郵件包裝及其狀況，並在可行情況下嘗試把郵件放進信箱。

