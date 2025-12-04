鄰居樓梯棄大型包裹垃圾！港男斥阻塞走火通道：點解咁無安全意識

【大埔宏福苑／五級火／奪命火警／火災】大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾150人死亡，悲劇喚起大眾關注大廈消防安全疑慮。有港男在網上發文，指其居住大廈有鄰居網購後，將包裹垃圾棄置在後樓梯，阻塞走火通道，批評對方缺乏安全意識，擔憂若然發生火警，會阻礙居民逃生。



許多網民批評該住戶缺德，「呢啲人真係X街，自己扔落垃圾房啦，清潔工人都無責任幫你搬落去」、「見到唯有搵管理處」、「不處理？報消防」。



有港男公審鄰居將包裹垃圾棄置後樓梯，嚴重阻塞走火通道。（「threads＠iamgeoffrey_」圖片）

鄰居後樓梯棄包裹垃圾 港男公審：塞住走火通道

該港男在threads帳號「iamgeoffrey_」上傳2張照片，指他居住的大廈有鄰居在內地平台網購，事後竟將巨型包裹垃圾棄置在後樓梯，完全阻塞走火通道，故發帖斥責「點解可以咁無安全意識」。

憂發生火警 阻礙居民逃生

相中顯示，樓梯位置較為狹窄，而該鄰居在自提點取走包裹後，相信對方已拿走裏頭的貨品，便將包裹直接掉棄在後樓梯的垃圾桶旁，倘若發生火警，包裹會嚴重阻礙居民逃生，因此惹來樓主不滿公審。

該鄰居在自提點取走包裹，事後將包裹掉棄在後樓梯的垃圾桶旁。（「threads＠iamgeoffrey_」圖片）

網民斥自私：自己扔落垃圾房啦

網民紛紛批評涉事住戶自私，「呢啲人真係X街，自己扔落垃圾房啦，清潔工人都無責任幫你搬落去」、「無性，走火警多得呢班弱智街坊唔少」、「大把人渣令社會人人自危」、「成嚿放返（喺）佢門口」、「見到唯有搵管理處」、「不處理？報消防」。

垃圾桶不應放後樓梯？ 樓主這樣解釋

有留言指相中灰色垃圾桶亦不應放在後樓梯，認為同樣會影響逃生，樓主回覆指那是防火阻燃垃圾桶，「印象中好多年前係用另一款大啲嘅紅色垃圾桶，跟住有人同消防投訴，之後就換咗呢隻細啲同埋阻燃嘅垃圾桶」。

（threads＠iamgeoffrey_）