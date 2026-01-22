假電郵？突獲房委會通知資格審查　公屋輪候者憂偽冒　房署咁回應

是真還是假？有輪候公屋申請者近日於網上發文表示，收到1封聲稱是房委會寄來的電郵，通知她將進行「詳細資格審查面晤」，由於她輪候20多年來從沒收過電郵，每次有文件通知都是收到實體信件，故擔心是否「假電郵」。



有網民留言質疑電郵用詞親暱地寫「親愛的」，也擔心是否偽冒房委會，「房署（房委會）電話無錯，不過個電郵好流，政府點會稱呼親愛的，千萬不要撳連結」、「親人入伙冇耐，收鎖匙時主任再三吩咐話係唔會有電郵畀，有電郵的一定是詐騙」。不過也有網民說，「依家係會send email，派樓都會send email，只要你登記咗就會收到，你唔放心就登入房署個網睇睇會面時間，之後都會收到信，email會比寄信快啲知道時間」，而過往亦有市民表示收到類似格式的房署電郵。



房署回覆《香港01》查詢時表示，當公屋申請到達詳細資格審查的階段時，房委會會向申請者發出紙本通知信，邀約申請者及家庭成員出席詳細資格審查面晤。同時，如申請者已登記為「公屋申請電子服務」的用戶，他們亦會收到電郵通知，提示他們登入「公屋申請電子服務」帳戶查閱有關出席面晤的詳細資料（包括面晤的日期和時間等）。



有輪候公屋申請者近日於網上發文表示，收到1封聲稱是房委會寄來的電郵，她擔心是否「假電郵」。（fb群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

該申請者於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文問道：「想問下各位，今日查電郵見到呢個，係咪假電郵定點？因為申請咗廿幾年都未試過收房署電郵，好似特快公屋申請嗰啲都係寄信嚟。」

截圖見到，電郵於1月16日凌晨近3時發出，開首以親暱口吻稱呼「親愛的申請者」，內文提到樓主「已獲安排詳細資格審查面晤」，要求樓主按下「詳細資格審查面晤注意事項」超連結參閱。電郵下款為「香港房屋委員會」，並向樓主提供了真實的房委會熱線電話號碼。

有網民猜測電郵是偽冒或欺騙，也有網民認為，樓主是否登記了電子服務，故房委會發送電郵通知。（資料圖片）

網民：口吻親暱有可疑 VS 收電郵後會再收到實體信

有網民猜測電郵是偽冒或欺騙，「親愛的申請者：這個已經是假」、「親愛的申請者，這6個字有點疑點」、「假的，封信裏面係唔會有任何連結，你留意吓呢度啲師兄師姐post出嚟啲信你就知」、「所有通知都有你輪候編號，一般用文件來往，要連結已十分可疑，不合程序」、「唔好撳連結，打電話去問」、「打1823問先，可能一撳入去即中毒」。

也有網民認為，樓主是否登記了電子服務，故發送電郵通知，「登入電子服務，我上個月中都是咁，月尾見主任啦」、「真的，我都收到，我13號收到email，16號就收到約見信」。

房署回覆《香港01》查詢時表示，如申請者已登記為「公屋申請電子服務」的用戶，他們會收到電郵通知。（資料圖片）

房署：如已登記「公屋申請電子服務」會收到電郵通知

房署回覆《香港01》查詢時表示，當公屋申請到達詳細資格審查的階段時，香港房屋委員會（房委會）會依次約見申請者及家庭成員進行詳細資格審查面晤，以核實他們的編配資格。房委會會向申請者發出紙本通知信，邀約他們出席詳細資格審查面晤。同時，如申請者已登記為「公屋申請電子服務」的用戶，他們亦會收到電郵通知，提示他們登入「公屋申請電子服務」帳戶查閱有關出席面晤的詳細資料（包括面晤的日期和時間等）。

房署指出，「公屋申請電子服務」為1項增值服務，服務除了為申請者提供多1個更快捷的渠道收到面晤通知，更可更改面晤的日期和時間，亦為已登記的用戶提供方便快捷的途徑，於網上提交／更新公屋申請資料、查詢公屋申請進度等。市民如對任何聲稱由房委會發出的電郵有懷疑，可致電 2712 2712 向房委會查詢。