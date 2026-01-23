女子發短訊感謝外賣哥哥　打多2個字極尷尬　事主現身留言更爆笑

現時許多人在網上點外賣，節省外出用餐的時間。近日1名女子就在社交平台分享，分享日前叫外賣時發生的尷尬事，稱當時收到送餐通知後，她便打算向送餐員哥哥道謝，不料錯誤傳送了「Thankyou bb」的短訊，雖然樓主立即再發短訊表示打錯字，但她仍大感尷尬，直言「想搵窿捐」。其後當事人之一，送餐員在帖文留言，笑言自己已經有女朋友，又幽默地指歡迎更多網民加入「外賣大軍」，便有機會被人叫「BB」，並且脫離單身。



樓主原打算向送餐員哥哥道謝，不料錯誤傳送了「Thankyou bb」的短訊，雖然樓主立即再發短訊表示打錯字，但她仍大感尷尬。（TikTok@heichunnnnn圖片）

誤傳「Thankyou bb」短訊給送餐員

該名女子在Threads發文，表示「咁大個女最尷尬真係今次」，稱早前透過網上平台叫外賣，餐點送到後她打算向送餐員哥哥道謝，不料誤傳了「Thankyou bb」的短訊，她立即更正並再發短訊「Thankyou!!」，以及表示自己打錯字。對方則僅簡單回覆「OK」，讓她好好享受餐點。

送餐員現身留言：已經有女朋友

樓主直言當下自己尷尬得「想搵窿捐」，帖文隨即引來大批網民熱議，疑因此讓該名送餐員看到樓主的分享，並現身留言「我已經有女朋友」。不過，送餐員藉此呼籲其他網民加入「外賣大軍」，開玩笑指「下一次可能就係佢叫你哋BB架啦，把握呢個脫單好機會」。

帖文隨即引來大批網民熱議，疑因此讓該名送餐員看到樓主的分享，而且現身留言「我已經有女朋友」。（示意圖 / Rowan Freeman / Unsplash）

女子同樣有男友 籲網民「當笑話睇」

見網民反應熱烈，樓主其後再留言補充，「大家笑完就算，請不要再講原地結婚嗰啲嘢啦」，她同樣也有男朋友，又指不想打擾其他人，希望一眾網民冷靜，「真係當笑話睇就可以了」，並稱以後發短訊前都會小心看清楚，再次向送餐員哥哥道歉。

網民繼續做月老：請原地結婚

雖然事件中男女主角均現身回應，但仍難阻廣大網民想做月老的決心，紛紛表示「紅線計劃正式啟動」、「咁都相認到！祝福你地白頭到老」、「這劇我追定了！」、「請原地結婚」、「浪漫的愛情故事開始了」、「唔結婚就上契吧，契哥契妹」。不少網民則向男方問道，「送外賣送到多咗個女朋友咩感受」、「你見到BB嗰下有冇感覺戀愛了」。

（Threads@heichunnnnn）