麥當勞10元9件麥樂雞！食客買外賣驚變「4隻雞翼」　網民：賺到笑

香港麥當勞於2026年1月2日起，透過手機應用程式推出一連7天「麥麥心意賞」優惠，首天優惠為「10元9件麥樂雞」。但或許員工「忙中有亂」，有外賣食客在網上群組發文，指日前趁午膳期間到麥當勞購買麥樂雞，事後卻發現變成4隻雞翼，故稱「都唔知係賺咗定蝕咗」。



許多網民紛紛表示羨慕，「抵咗一半有多啦」、「賺到笑」；不過有留言覺得因人而異，「如果你喜歡吃這個就賺」、「我反而鍾意（食）麥樂雞多啲」。



麥當勞於2026年1月2日起，透過手機應用程式推出一連7天「麥麥心意賞」優惠。（示意圖，非涉事分店／資料圖片）

「麥麥心意賞」一連7天優惠有甚麼？

•1月2日：$10九件麥樂雞（參考價：$29起） •1月3日：$10兩件菠蘿批（參考價：$22起） •1月4日：$10兩件香芋批（參考價：$22起） •1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起） •1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起） •1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起） •1月8日：$20脆香雞翼（4件）配中汽水（參考價：$45起）



買$10九件麥樂雞 開盒驚見4隻脆香雞翼

該女食客在facebook群組「麥當勞關注組（香港）」發帖，指昨日（1月2日）趁午餐時間到麥當勞購買10元9件麥樂雞，但回到公司準備用餐時，卻發現盒內變成4隻雞翼，相信是員工忙亂中出錯，她因此表示「都唔知係賺咗定蝕咗」。

從事主貼出相中顯示，當時桌上的食物包括薯條、漢堡包、以及1盒脆香雞翼，雖然沒有原本購買的麥樂雞，但職員仍有給予用作沾麥樂雞的醬料。

樓主到麥當勞買10元9件麥樂雞，職員出錯變成4隻脆香雞翼。（facebook「麥當勞關注組（香港）」圖片）

網民表示羨慕：抵咗一半有多啦

不少網民表示「羨慕」，「抵咗一半有多啦」、「賺到笑」、「我有年試過叫3盒，點解好似咁重？回到公司打開原來4盒」、「我打開見到11件麥樂雞，賺了」、「即刻落去再叫過啦」。惟有意見認為因人而異，「如果你喜歡吃這個就賺」、「我反而鍾意麥樂雞多啲」.、「開盒check貨是常識吧」，有人則指出「即係有人買雞翼變咗麥樂雞」。

有食客則獲意外驚喜，「我打開見到11件麥樂雞」。（facebook「麥當勞關注組（香港）」圖片）

麥當勞紙袋突破爛 麥樂雞如「在地美食」跌地上

昨日亦有網民在threads分享「悲劇」，指當時同樣在麥當勞購買麥樂雞，等候多時結果步出店外，「個（紙）袋就爛X咗」。從事主上傳照片所見，他購買的3盒麥樂雞跌在地上，而盒內的麥樂雞「跌晒落地」，彷彿變成「在地美食」。他之後返回店內向職員反映，對方願意重新製作，但他則要按點餐號碼排隊，並等候20分鐘，故發文提醒「大家要小心啲個袋，好易爛！」

有網民購買3盒麥樂雞，因紙袋破爛導致全部麥樂雞「跌晒落地」。（「threads＠copybloghk」圖片）

