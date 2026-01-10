外賣$78辣海鮮豆腐鍋「豆腐碎開、僅得1隻蝦」　網民嘆：衰過搶錢

叫外賣最終食到一肚氣？有女生光顧某韓國餐廳並點叫一碗78元的辣海鮮豆腐鍋配白飯，而外賣送達時和店方提供圖片落差極大，不但碗內的豆腐「碎開」，而所謂海鮮鍋裏頭竟然只有1隻蝦，她不滿貼出片段公審「見唔到有其他海鮮」，引來網民嘩然。



有人批評餐廳離譜，「好似人哋食剩咁」、「生意難做都唔使咁，衰過搶錢」，又感嘆香港飲食業每況愈下，「我試過最誇張嘅韓式豆腐湯，係用辛辣麵嘅粉做湯底，純豆腐幾嚿瓜，收我78蚊」 、「唔怪得人人北上」。



有女生公審外賣點叫78元的辣海鮮豆腐鍋，裏頭「豆腐碎開」，而且只得1隻蝦。（「threads＠kkkooonnn23」影片截圖）

外賣叫$78辣海鮮豆腐鍋 餐廳簡介：送飯一流

該女食客在threads上傳照片，指經由外賣平台點叫某韓國餐廳、一碗售價78元的辣海鮮豆腐鍋配白飯套餐，但就不滿餐點送達時，和店方在網上提供照片存在極大反差。從店方簡介可見，餐廳聲稱是現點現煮的辣海鮮豆腐鍋，並使用秘製韓式辣醬湯底，加上嫩滑豆腐，形容為「送飯一流」；而辣海鮮豆腐鍋示意圖雖然未見大量海鮮，但可見多件豆腐、1隻煎蛋、以及有蔥花點綴。

示意圖雖未見大量海鮮，但可見多件豆腐、煎蛋、有蔥花點綴，餐廳亦形容餐點「送飯一流」。（「threads＠kkkooonnn23」圖片）

賣相和示意圖存極大落差 海鮮鍋「只得1隻蝦」

不過從樓主拍攝的片段可見，無論她如何「撈湯」，只能看見碗內充斥大量「碎開」的豆腐、數片疑似翠玉瓜、小量蛋花、以及僅僅1隻蝦，她對於如此外賣竟然收取78元覺得極不合理，無奈表示「見唔到有其他海鮮」，大感失望遂公審「好嬲呀」，同時質疑香港餐飲業「愈做愈差」。

無論樓主如何「撈湯」，碗內只充斥大量「碎開」的豆腐、數片疑似翠玉瓜、小量蛋花、以及僅僅1隻蝦。（「threads＠kkkooonnn23」影片截圖）

網民形容似廚餘：衰過搶錢

絕大部份網民批評餐廳這樣出餐極離譜，「真係好貨不對辦」、「好似人哋食剩咁」、「生意難做都唔使咁，衰過搶錢」、「啲豆腐全部爛晒，自己煮都唔會咁樣」，又揶揄「蟹柳扮晒蟹都無條」、「個理念係有一隻蝦都係叫海鮮，可能遲啲進步到有落魚露就係海鮮！」、「咁大嚿魚都見唔到？我見到嚿水魚喺到，不停摷兜湯」。

香港飲食業愈做愈差？ 網民：唔怪得人人北上

有留言同感香港飲食業每況愈下，「而家好多地方嘅餐飲都係非常差，有種欺騙消費者嘅感覺」、「我叫99元花膠滑雞湯飯，得兩嚿碎雞塊」、「我試過最誇張嘅韓式豆腐湯，係用辛辣麵嘅粉做湯底，純豆腐幾嚿瓜，收我78蚊」、「店家真愚蠢，咁樣就無咗口碑」、「唔怪得人人北上」。惟有人覺得是選擇食外賣「出事」，「我覺得外賣好多時啲嘢都縮咗水咁」、「講真又平台費又外賣仔人工，78蚊店家最多只係收到一半多啲，咁你想佢俾咩你？我一向都唔幫襯外賣app，香港咁方便咪落街食囉，我唔信堂食佢夠膽咁樣serve你」。

