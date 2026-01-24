朋友產後爽獲10萬紅包！新手媽見公婆這樣反應感心寒：錢全是我出

沒有比較就沒有傷害！台灣1名人妻在網上慨嘆，婚後每年過年都會固定封利市給老爺奶奶和丈夫的姪子姪女，而她自己和朋友最近不約而同月剛誕下小孩，對方奶奶封了10萬新台幣（約2.5萬港元）紅包給她，另外封了2萬新台幣（約5,000港元）給孩子，但樓主的老爺和奶奶完全沒有包紅包給她和孩子，2名大姑也沒有送上見面禮，彌月禮回禮送給親友的「油飯錢」也是她全部負擔，「心裡真的感到很心寒」。



大量網民安慰樓主，留言指「以後不要包了，對自己父母好就好了」、「剛好直接今年就1毛不包，不用客氣」、「你老公都沒分擔了，更何況是他家人？你還是要求配偶比較實際吧」。



朋友奶奶封了10萬新台幣（約2.5萬港元）紅包給她，而且額外再封2萬新台幣（約5,000港元）給孩子，但樓主什麼都沒有。（示意圖／shutterstock）

過年會封利市給男方長輩和後輩

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，結婚3年來，每年過年都會固定封1.2萬新台幣（約3,000港元）利市給老爺和奶奶，同時封4,800新台幣（約1,200港元）給丈夫的姪子姪女。

生完小孩沒有獲得任何利市

最近樓主和朋友都剛剛生完小孩不久，朋友獲奶奶封10萬新台幣（約2.5萬港元）紅包，而且額外再封2萬新台幣（約5,000港元）給孩子。樓主反觀自己情況，「公婆卻完全沒有包紅包給我和孩子，老公的2個姐姐也沒有給孩子任何見面禮」。樓主當時生完孩子回到夫家，沒有感受到任何表示或關心，甚至連彌月禮回禮送給親友的「油飯錢」，「男方也沒有幫忙出，全部都是我自己負擔」。

樓主當時生完孩子回到夫家，沒有感受到任何表示或關心，甚至連彌月禮回禮送給親友的「油飯錢」，「男方也沒有幫忙出，全部都是我自己負擔」。（示意圖／shutterstock）

網民建議︰今年別包

樓主形容：「說真的，心裡真的感到很心寒。」帖文引來許多網民留言，勸樓主不用給禁老爺奶奶包紅包，「今年別包，不知道的人還以為你很有錢！都不要包」、「你包太多了」、「油飯錢找先生要」。亦有人指「是不是婆家手頭並不寬裕？不要跟別人比較，人比人氣死人」、「人家的破事搞不好你不清楚，所以不要覺得別人特別好。是要想辦法讓自己變好」。

