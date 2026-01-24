油麻地食店1原因拒打包　食客慨嘆浪費公審：好折墮　惹網民熱議

浪費食物實在是缺德的行為。有女網民在油麻地一間食店，由於食得太飽剩下大半個套餐的食物，她想取外賣盒帶走食物以免浪費，但店員表示規舉指明不可帶走，而牆上亦貼有指示指所有「只限堂食」的食品不可外賣及帶走，女網民不想爭論下去，但眼見這些食物將會被丟進垃圾桶，便覺得十分浪費，慨嘆「寧願掉晒去都唔可以畀你攞走，係一間好折墮嘅餐廳」。網民意見兩極，有人認為「浪費食物的店舖，我都係唔會幫襯」、有人則認為「人哋有說明只能堂食，沒有辦法」。



樓主指自己吃不下全份套餐，想打包帶走卻被拒。（Threads@ftt_coby）

有女網民在Threads上發帖，因看到綱上推介而光顧油麻地1間湯飯店，她叫了一個套餐，吃食到一半已經覺得飽，於是向店員索取外賣盒打包。從相片可見，樓主吃剩了大半碗雞湯，內有多塊雞件，一大碗白飯及生菜。

樓主鬧：係一間好折墮嘅餐廳

樓主指店家處理手法好荒謬，店員拒絕給她外賣盒，樓主一度據理力爭，「我真係唔想浪費啲食物，呢個世界仲有有好多人冇嘢食冇溫飽，好多流浪貓狗都冇嘢食，唔想咁折墮，我攞走可以聽日做午餐或者晏啲食又得，點解要掉咗佢呢」，但店員指是店內規矩。此時樓主看到牆上告示，「因供應有限，為保持食物質素，所有《只限堂食》食品均不設外賣及攜走」，因此也沒有爭拗下去，她只認為「處理手法好荒謬」， 表示不會再幫襯，「呢間嘢寧願掉晒去都唔可以畀你攞走，係一間好折墮嘅餐廳！！」。樓主對自己浪費了食物致歉，「我真係食唔到，盡量飲晒啲湯啦」。

有網民認為，「如果人地寫到明呢個飯係唔可以外賣，又應該尊重返間舖」。（Threads@ftt_coby）

網民：以後唔好幫襯

帖文引來不少網民留言，「浪費食物的店舖，我都係唔會幫襯」、「咁就以後唔好幫襯佢食嘢，第三世界好多小朋友都冇嘢食，咁折墮都有嘅」、「自助餐嚟㗎？唔係嘅，係咪想留返畀下枱客？」。有人也認為「又唔係放題任食，外賣盒最多另外收費，畀咗錢買咗熟食，點解唔畀打包走」，但有網民回應「去自助餐夠畀了錢，你是不是又可以攞走？」。

有網民亦認為「咁人哋有說明只能堂食，沒有辦法」、「如果人哋寫到明呢個飯係唔可以外賣，又應該尊重返間舖」。