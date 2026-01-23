女子腹痛送醫才知懷孕　23分鐘急產誕男嬰　醫揭隱性懷孕高危族群

1月21日，杭州第903醫院內，一名腹部未見明顯隆起的女子因腹部劇痛急診入院。



醫生敏鋭察覺患者伴有規律性宮縮，高度懷疑為產科急症，啟動多學科應急聯動機制。短短二十三分鐘後，一名男嬰順利娩出，母子狀況良好。

經後續核實，該患者為初產婦，因長期月經不規律且缺乏生育認知，竟未察覺自己已妊娠十月，直至臨產才因劇烈宮縮就醫，屬典型的「隱性懷孕」合併急產病例。

許多網友祝福該女子母子平安。有部分網友表示「第一次見這種情況」，也有網友羨慕該女子不用經歷孕吐等情況，還有網友表示「希望更多人了解這種妊娠風險」。

據介紹，隱匿性妊娠是一種隱性懷孕，一般指的是女性在妊娠的最後幾周，甚至到分娩才知曉懷孕的情況，更容易發生在不熟悉妊娠症狀和沒準備好懷孕的初產婦身上。

隱性懷孕的女性多有既往月經不規律，平時就比較胖的特點，而且妊娠期間無法對身體進行準確的評估和管理，可能導致妊娠期間患有各種併發症。

不知道肚子裏還有個小傢伙，就不會刻意補充營養，也不會特別在意生活細節，胎兒可能面臨營養不良、生長受限、發育畸形的風險。在分娩時，寶寶可能處於不宜分娩的體位，醫護人員不能及時參與分娩，也會導致胎盤娩出慢，增加剖宮產風險。

不過不用過度擔心，隱性懷孕只會出現在少數女性群體中。但女性群體還是要注意好自己的身體健康狀況。

