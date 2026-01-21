20歲女常這樣喝熱水　半年後驚揭患胃癌　醫生警告這樣喝水會出事

【胃癌／症狀】天文台表示，受一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，氣溫會顯著下降，今日（1月21日）天氣轉冷，星期四及星期五（1月22日及23日）大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫預料低至11、12度，新界再低2、3度。



天寒地凍，不少市民會喝熱水保暖，也有人認為喝熱水可治胃痛，不過內地廣東1名20多歲女子因經常胃痛，上網搜尋見到「喝熱水可治胃痛」，於是就喝熱水紓緩不適，詎料半年後求醫發現自己竟患上胃癌。而醫生警告，熱水不能治療胃痛，且溫度過高的水，更可能加刺激胃黏膜，對胃部造成負擔。胃癌（Stomach Cancer）是致命癌症，如出現嘔吐、大便出血等7個常見胃癌症狀，就要盡早求診。



內地廣東1名20多歲女子因經常胃痛，上網搜尋見到「喝熱水可治胃痛」，於是就喝熱水紓緩胃痛，詎料半年後求醫發現自己竟患上胃癌。（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，廣東20多歲女子小賈受胃痛、胃反酸等問題困擾，上網見到有人稱「多喝熱水可治胃痛」，於是依樣葫蘆喝熱水緩解胃痛，沒想到半年後求醫做胃鏡檢查，發現竟已患上胃癌，「之前就是胃痛，然後上網查，說多喝熱水就好了，但是沒有想到半年之後就查出問題來了」。

深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅表示，現在很多年輕人主張喝熱水，「胃痛了喝熱水，大姨媽（月經）來也要喝熱水」，但他強調，喝熱水不能緩解胃痛，且溫度過高的水，會更加刺激胃黏膜，增加胃部負擔。

深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅強調，喝熱水不能緩解胃痛。（影片截圖）

不過趙醫生指出，喝熱水雖然會加劇胃痛，但相信不會導致胃癌，而胃癌成因與飲食習慣、環境、家族遺傳史，以及胃幽門菌感染有關。

小賈治療花費已超過20萬人民幣（約23萬港元），醫療保險只報銷了當中8萬人民幣（約9萬港元），剩餘的費用讓她相當煩惱。

胃癌7個常見症狀要留神



在香港，胃癌（Stomach Cancer）是癌症中的第四大殺手，每年新症接近1,000宗，發病率隨年齡增長升高，患者年齡中位數約為71歲。

胃癌是本港第四大癌症殺手（示意圖）

根據醫管局智友站，胃癌初期症狀不明顯，不少患者掉以輕心延誤診治，提醒如有以下7個常見胃癌症狀，要盡早求診：

1）持續消化不良、食慾不振

2）體重急速下降

3）小腹腫脹

4）進食後腹脹不適

5）嘔吐，甚至吐血

6）大便出血或大便呈黑色

7）貧血、疲倦、虛弱

