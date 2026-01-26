港鐵扶手被黏附假眼睫毛！現結塊膠水跡疑已使用　乘客公審斥缺德

搭港鐵亂棄假眼睫毛！有女生在網上公審，稱在港鐵發現扶手被人黏附假眼睫毛，而面層清晰可見已結塊膠水跡，且部份睫毛較為雜亂，相信是已被使用的假眼睫毛，被人隨便棄置，故貼圖斥上述舉動有欠衛生。網民同樣批評涉事者缺德，「殘缺到已經唔似係假眼睫毛」、「女人之家核唔核突呀佢」。



港鐵扶手被黏附假眼睫毛 女乘客斥：核突

「香港奇遇記」，該女乘客在threads帳號發帖，稱近日搭乘港鐵時，在車廂座位旁邊的扶手位置發現有異物，初時她還以為是昆蟲屍體，細看驚悉原來是女士化妝所用的便捷分束式假眼睫毛。她不滿當事人亂棄假睫毛，遂拍下照片公審對方缺德舉動，批評既「核突」亦有欠衛生。

港鐵扶手被人黏附3束假眼睫毛，清晰可見結塊膠水跡，相信已被人使用。（「threads＠hei.heiching._」圖片）

假眼睫毛現已結塊膠水跡 相信已被人使用

相中顯示，共有3束假眼睫毛被黏附在港鐵座位扶手上，面層清晰可見已結塊膠水跡，且部份睫毛較為雜亂、並非根根分明，相信是已被人使用的假眼睫毛。

網民斥缺德：殘缺到唔似係假眼睫毛

不少網民看過照片覺得極其嘔心，「好恐怖」、「殘缺到已經唔似係假眼睫毛」、「勁X無公德心」、「女人之家核唔核突呀佢」、「有好多外表打扮到懶靚嘅女人，其實又污糟又無公德心」、「要拎啲眼睫毛去打小人」。

（threads＠hei.heiching._）