港鐵女車廂化妝！座位放鏡子當化妝枱　遭拍照公審網民意見兩極

時間寶貴，不少人會趁乘車時做其他事情，而最近有網民上傳影片，稱在港鐵車廂內看到1名女子在化妝，將行李篋放在地上當椅子坐着，然後把鏡子放在座位，把座位當化妝枱，技巧純熟地化妝，充份利用每一秒的乘車時間。



片主直斥該名女子沒有公德心，惟網民意見兩極，有人認同片主所指，批評相關女子沒有顧及左右兩邊乘客的感受，但也有部份網民認為女子只是在自己座位的範圍內化妝，並沒有影響其他人。



影片顯示1名女子疑在乘搭港鐵，將行李篋放在地上當椅子坐着，然後把鏡子放在座位，把座位當梳妝枱，正熟練地化妝。（Threads@nicgunicguhk影片截圖）

車廂座位變化妝枱 女子熟練化妝

片主在社交平台Threads上發文及上傳相信在港鐵車廂內拍攝的影片，顯示1名女子在乘車期間，將行李篋平放在地上，然後自己坐在行李篋上，而車廂座位則上2面鏡子，頓時變成「化妝枱」。女子手拿眼影盒等化妝品，熟練地當場化妝。

片主忍不住在帖文批評，「美女！有啲公德心好啲喎，點解一個好好嘅港鐵座位要變咗做自己嘅化妝室呢？」。

女子在乘車期間，將行李篋平放在地上，然後自己坐在行李篋上，而車廂座位則上2面鏡子，頓時變成「化妝枱」。（Threads@nicgunicguhk影片截圖）

女子把2面鏡子放在座位上，手拿眼影盒等化妝品，熟練地化妝。（Threads@nicgunicguhk影片截圖）

網民意見兩極，有人批評女子沒有顧及左右兩邊乘客的感受，但也有部份網民認為女子只是在自己座位的範圍內化妝，並沒有影響其他人。（Threads@nicgunicguhk影片截圖）

網上反應意見兩極

帖文很快就引來網民討論，但綜合出現兩極意見，部份人反斥樓主胡亂公審，並指該女子只佔用1個座位，加上車廂內並非很多乘客，沒有阻礙到其他人，「嚴格嚟講，佢都只係佔咗一個位，而佢又冇影響人，又冇整污漕地方，我睇唔到有咩問題」、「佢行為係比較搶眼啫，但佢都係佔用一個座位，而且當時列車唔係太多人又冇阻住人行，又冇整污糟地方，其實問題都不大」、「人哋化妝又唔會影響你，理人哋咁多做乜啫」。

網民：粉底飛去人地件衫又會白晒

不過，也有網民認同樓主所言，指根本就不應該在車廂內化妝，而化妝品亦有可能被吹到其他乘客的衣服上，「啲閃粉係會飛到周圍都係，粉底飛去人地件衫又會白晒」、「佢唔尷尬，就冇人會尷尬」、「好心佢地去到目的地，搵個化妝間化咪得囉」、「點解化妝唔可以在家整完？」。

