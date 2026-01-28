屯門炸雞店木匙發霉店員咁反應　狂插萬能蘇再捱批　終發聲明致歉

接二連三出事，着實「趕客」！屯門時代廣場「Goobne Chicken」韓式炸雞店近日發生木製餐具發霉，以及有街坊目擊店內1個插座被插上多個萬能插蘇和插頭事件，引來屯門街坊對該店食物安全、環境衛生及防火意識的憂慮。



facebook專頁「Goobne HK」於1月26日發表道歉聲明，表示已將全部使用中木製餐具廢棄及更換為全新餐具，涉事分店已進行全面清潔及消毒，同時重新確認過度使用電源插座可能帶來的顧客及員工安全風險，並已即時改善。



有街坊1月23日晚於屯門時代廣場「Goobne Chicken」韓式炸雞店與朋友吃晚飯，點了1份UFO芝士火鍋，赫然發現木匙發霉。（fb專頁「屯門友」圖片）

facebook專頁「屯門友」代街坊發文，有街坊1月23日晚於屯門時代廣場「Goobne Chicken」韓式炸雞店與朋友吃晚飯，點了1份UFO芝士火鍋，上菜後店員聲稱「好忙」，「擺低兩隻羹叫我哋自己炒啲芝士」。朋友拿起木匙時，赫然發現「隻匙羹發晒毛（可以睇相，啲霉菌係好耐好耐先會咁）」。

屯門Goobne Chicken木匙發霉

該街坊與朋友立即向店員反映，街坊表示該店員是韓國人，店員提出更換芝士，「一開始我哋話好，但我哋始終覺得應該要成個盤換埋先安全」，因「啲霉菌已經掂到啲芝士」，店員拿着芝士回來後，街坊提出更換火鍋盤，但店員表示「冇多餘嘅盤」，故街坊決定取消退單，「始終小朋友多，唔想有咩食完之後唔舒服」。

該街坊指出，「啲霉菌已經掂到啲芝士」，故想更換火鍋盤求安心。（fb專頁「屯門友」圖片）

街坊食客斥店員：發脾氣掉火鍋盤

惟店員接下來的舉動令街坊十分不滿，「最激氣係，佢竟然發脾氣掉一掉個盤，好大力咁揼落個Gas爐度」。街坊指出，「首先發現食物有問題要求換，都好正常呀。同埋，當佢講無其餘嘅盤，我哋就決定取消，都唔係我哋有問題呀。但佢發脾氣就真係態度好有問題」。

街坊提醒網民，「大家食嘢前真係睇清楚啲餐具乾唔乾淨呀」，亦提到「我哋走咗之後已經打咗1823，依家等待食環署跟進」。

帖文引來網民批評店家，「首先唔講店員態度先，1間食店淨係餐具都一定要乾淨先可以攞畀客人用，咁嘅要求唔過份囉」。（OpenRice網頁圖片）

網民呼離譜：幾耐先儲到咁多霉

帖文引來網民批評店家，「嘩，幾耐先儲到咁多霉」、「隻匙咁都上枱？」、「呢個真係好癲」、「首先唔講店員態度先，1間食店淨係餐具都一定要乾淨先可以攞畀客人用，咁嘅要求唔過份囉」。

有網民揶揄，「Blue cheese spoon（藍芝士湯匙）」，又指出「好彩佢叫你自己撈，如果佢1隻匙羹叉落煲嘢度，你就睇唔到發霉喇」、「最慘係啲一齊放嘅餐具掂到呢個匙羹，但又唔知，食落肚嘅其他客人」。

再有屯門街坊發現，「Goobne Chicken」屯門時代廣場分店店員欠缺防火意識，店內1個插座被插上多個萬能插蘇和插頭。（fb專頁「屯門友」圖片）

街坊再發現店內插座狂插萬能蘇

facebook專頁「屯門友」1月24日亦代另1名街坊發文，「繼匙羹發霉事件後，屯門時代間炸雞又一傑作，有街坊上個星期去食嘢嘅時候，見到佢哋啲插頭位係咁樣，忍唔住影低」。照片見到，店內1個插座被插上多個萬能插蘇和插頭，出現「駁上駁」的情況。

網民紛紛批評並揶揄，「成架航空母艦，勁危險添」、「估唔到喺地面可以影到國際太空站」、「攞你命3000？」、「小學常識科標準反面教材」、「揾定火警逃生出囗先叫嘢食」、「為什麼不用拖板？」。

facebook專頁「Goobne HK」於1月26日發表道歉聲明。（fb專頁「Goobne HK」截圖）

Goobne Chicken發聲明致歉

facebook專頁「Goobne HK」於1月26日發表道歉聲明，提到「1月24日已將全部使用中木製餐具廢棄及更換為全新餐具」、「該分店將進行全面清潔及消毒，確保環境符合衛生標准」、「重新確認過度使用電源插座可能帶來的顧客及員工安全風險，並已即時改善」。

「Goobne Chicken」承諾將進一步加強內部管理與培訓，並重新確認與問題相關的產品品質，竭力防止類似事件再次發生。