旺角餐廳因「生意難做」結業　應景餐牌引熱議　網民齊改創意餐名

香港餐飲業結業潮仍未結束，有食客於網上發文慨嘆，旺角有餐廳因「生意難做」而結業，在最後營業的10天，餐廳推出應景特色餐牌，他拍下照片分享，引來網民發揮創意，創作各種搞笑「碟頭飯」餐名。



另有網民慨嘆香港經濟不景氣，「香港做生意真係難，租貴、人工又高，又唔敢賣得咁貴，惡做」、「除咗租金問題，啲人少咗幫襯無生意都捱唔住」、「個個都北上消費香港仲邊有生意！店舖結業自然多人失業！」，有網民則說「周街都吉舖，找另一間平啲大啲，再戰冮湖，嘢食味道和質素好味，哪裏都有生意」。



有食客於網上發文慨嘆，旺角有餐廳因「生意難做」而結業，在最後營業的10天，餐廳推出應景特色餐牌。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文發相表示，「又一小店敵不過貴租而結業」，並提到該餐廳位於旺角。

旺角餐廳結業 應景餐牌引熱議

照片見到，餐牌上寫着「生意難做，最後營業10天」，結業日為1月31日，中午12時至晚上6時1至7號餐一律48元，其中1至3號餐名十分特別，分別為「結業牛腩飯」、「執笠豬扒飯」及「後會有期炒飯」。樓主又解謎說，「後會有期炒飯」實質為「生炒雞粒炒飯」。

網民紛紛提議各種創意餐名，「有冇『山水有相逢例湯』」、「執笠破產湯麵」。（《月滿軒尼詩》劇照）

網民：有冇「山水有相逢例湯」？

網民紛紛提議各種創意餐名，「有冇『山水有相逢例湯』」、「執笠破產湯麵」、「窮到燶丁麵」、「光榮結業河」、「「乾炒魷魚河」、「Byebye肉粒飯」、「入不敷支羊腩飯」、「榮休火腩飯」、「飯後甜點：散水餅」。亦有網民說，「乾炒肉丸都俾你諗到，唔怪得會走到呢步」。

有網民慨嘆，「我見到好多都過年前執咗」、「年尾要找數」、「所以我只會去不同小店食飯，唔會去連鎖，盡幫啦，冇計」，有網民就建議「去新落成的屋邨開食店，唔好太貴，食物夠熱好味，服務態度正常可以企穩陣腳」。