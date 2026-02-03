女子美妝店挑香水「逐枝拆包裝聞味」　被勸止：不打開哪知什麼味

為挑選心儀香水，竟然擅自拆開店舖包裝，實在缺德！有連鎖美妝店顧客在網上發文，指在店內直擊1名女子站在香水櫃前「遂個打開包裝，再打開埋個蓋喺度聞」，而職員只顧聊天，她不滿上前反映，對方才提醒涉事女子切勿打開香水包裝，而職員之後則將香水重新包封上架，她看不過眼公審事件。



有網民批評女子行為會認為會影響下位客人購買意欲，「不罵你是人情，罵你是道理」、「拆開咗有權叫佢買咗佢」，又揶揄「佢買dom（Condom）係咪咁問『不試用怎知它能避孕呀？」。



有顧客在連鎖美妝店直擊女子擅自拆開香水包裝，兼打開瓶蓋挑選合適味道。（「threads＠ninuchai」圖片）

女子連鎖美妝店挑香水 被直擊：逐枝打開個蓋喺度聞

該女顧客在threads發帖，指在旺角某連鎖美妝店購物，直擊1名女子挑選香水時「逐個打開包裝，再打開埋個蓋喺度聞」。從她發布照片所見，店方已在香水展示櫃上張貼明顯告示，提醒顧客「請勿打開包裝及弄污，多謝合作」。樓主續稱，目測該女子至少打開3枝香水，當時店內2名職員只是站在角落聊天，她看不過眼於是向職員反映，對方才上前以普通話提醒該女子不能打開香水包裝。

女子被店員勸止：不打開哪知道是什麼味道呀？

樓主形容，該女子被店員勸止後竟反問：「不能開啊，不打開哪知道是什麼味道呀？」雖然女子之後亦有放下香水，而職員則將香水重新包封，放回展示櫃上架，但她仍覺得事態離譜，故在網上公開事件，表示「不吐不快」。

該女子被勸止後放下香水，職員則將香水重新包封放回展示櫃，但她仍覺得事態離譜，故公審事件。（《愛回家》劇照）

網民狠斥無品：拆開咗有權叫佢買咗佢

許多網民指責該女子行為無品，「真係文盲，鬼咁大隻字咪寫咗（請勿打開包裝）」、「不罵你是人情，罵你是道理」、「拆開咗有權叫佢買咗佢」，又揶揄「佢買dom（Condom，安全套）係咪咁問『不試用怎知它能避孕呀？』」、「如果佢哋買廁所、浴缸是否要即時試用」。有人質疑職員處理手法，「竟然包返好？」，認為此舉有欠衛生。

類似情況不時發生！ 網民分享所見所聞

另有留言分享曾遇類似情況，「去萬寧買洗頭水、沐浴露都係咁打開聞」、「我今日喺百佳都撞見個阿嬸企喺我隔籬，擰開支柔順劑嚟聞」、「上次旺角有個男嘅喺度試止汗劑，試完又擺原位，唔知邊個會好彩拎中」、「舊公司貼晒話（開）咗就要買嘅牌，班人都係照開指甲油試，真係黐線」、「我做過零售，拆盒嚟講香港人一X樣X街」。

（threads＠ninuchai）