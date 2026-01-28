強制巴士安全帶｜座位安全帶扣卡住拔不出　乘客：唔通要搭到尾站

【 巴士安全帶／安全帶新法例／安全帶】這陷阱這陷阱，偏我遇上？巴士安全帶新法例於周日（1月25日）正式生效，巴士上座位若然設有安全帶，乘客必須全程佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元，以及監禁3個月。有乘客日前搭乘巴士時，就遇到安全帶失靈問題，因為安全帶扣被卡住，無論如何用力都未能扯出安全帶，無奈稱「唔通要搭到尾站」。



有網民認為發生以上情況，變相影響乘客安全，「插唔入都未係最恐怖，解唔返出嚟仲恐怖」，又笑稱「你就好啦以後安全晒啦，一定唔怕唔記得扣安全帶啦」。有人覺得規管佩戴安全帶同時，巴士公司亦要多加檢查安全帶有否損壞，「巴士公司要定期搵人檢查下，或將啲櫈貼編號，呼籲乘客遇到咁情況報返車牌座位編號俾公司維修，如未得閒整要放維修告示，減少被困嘅乘客」。



有乘客表示戴安全帶扣被卡住，如何用力都未能扯出。（「threads＠aripi.l」圖片）

巴士安全帶扣被卡住拔不出 結局是？

「日常返工系列，在線急等」，該乘客在threads貼出影片，指周二（27日）早上搭乘巴士時坐於上層最尾排座位並佩戴好安全帶，但準備下車時卻遇到困難，事關安全帶扣被卡在扣槽，按壓紅色按鈕似乎未能扯出，故稱為「安全帶陷阱」、「唔通要搭到尾站」。不過，他表示最終「用蠻力扯」，「安全地扯開咗，安全地落咗車」。

安全帶扣被卡在扣槽，按壓紅色按鈕未能解鎖扯出安全帶。（「threads＠aripi.l」影片截圖）

安全帶法例存安全隱患？

有網民質疑安全帶法例原意是保障乘客，但擔憂發生類似情況，變相帶來安全隱患，「無諗過真係會（解）開唔到」、「插唔入都未係最恐怖，解唔返出嚟仲恐怖」、「到時有交通意外走唔切」、「如果係少人搭嘅時段，收車走唔到就大鑊」，認為乘客如有必要應呼叫求助，「仲等？嗌救命啦」、「呢個時候除咗係咁撳鐘引起司機注意，仲有就係報警」，又提醒乘客不要為了脫身而破壞安全帶，「「你應該要報警，叫消防員嚟剪帶」、「自己剪分分鐘被告刑事毁壞」。

網民則傳授秘訣：將個扣再插入啲再撳掣

有不少人指近日亦遇到同類情況，「昨日搭小巴真係有乘客開唔到嗌救命，好在其他人幫手，自己坐在位時真係好難開」、「我琴日返工都係咁，好彩因為要除開撳鐘，提早咗同佢糾纏，唔知香港目前為止究竟有幾多架都係咁」、「有啲安全帶真係扣咗，佢紅色個掣按極都無反應或完全撳唔到落去，夾硬扯條帶出嚟都無用，琴日都試過，最後都係大力出奇蹟」，有網民則傳授秘訣，「要將個扣再插入啲，再撳掣先可以開到」、「唯有將安全帶拉到最長爬出嚟」。

網民向巴士公司提1建議

網民建議規管市民佩戴安全帶同時，巴士公司亦應多加檢查安全帶是否有損壞或失靈，「本身無人用嘅嘢，入面實生鏽啦」、「巴士公司要定期搵人檢查，或將啲櫈貼編號，呼籲乘客遇到咁情況報返車牌座位編號俾公司維修，如未得閒整要放維修告示，減少被困嘅乘客」。

