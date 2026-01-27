強制巴士安全帶｜乘客扣錯提唔提？女生無奈：阿叔你扣咗我安全帶

巴士安全帶新法例於1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。許多巴士乘客在網上發相，不約而同遇到扣錯安全帶事件，除發現有乘客扣錯別人的安全帶，也有女乘客表示被人扣了自己的安全帶感到十分無奈，「阿叔你扣咗我安全帶 我扣乜嘢啊？」。網民好奇指，「咁樣如果警察拉，會拉邊個？」，有人笑言「冬天嘛，佢幫你整暖條帶先啫，10分鐘後會還架啦」。



有網民見到其他乘客扣錯安全帶，「提唔提佢呢？」。（Threads@sweetieivy01）

網傳多宗乘客扣錯安全帶事件

有多位網民在Threads上發相，指坐巴士時旁邊的乘客，取錯了他們的安全帶扣上，讓他們沒有安全帶可扣而感到不安。有乘客目擊扣錯事件：「見到對面嗰人扣錯人地安全帶，我提唔提佢呢？」又有女網民被旁邊乘客扣了自己的安全帶，「阿叔你扣咗我安全帶，我扣乜嘢啊？」，情況令網民哭笑不得，「你扣返佢果條，形成個X型，唔好意思勁好笑」、「你扯番佢條帶嚟扣，互相緊扣」。

有女網民被身旁大叔扣了自己的安全帶而感到無奈。（Threads@elian0803）

不少網民留言笑稱，「一條唔安全，要2條」、「你又點估到扣個安全帶會變咗智商測驗」、「你問佢有冇5千蚊，如果佢話冇／做咩，你就答佢，咁你畀返條帶我啦，再加句X你，夠親切」、「唔好意思勁好笑，你扯番佢條帶嚟扣，互相緊扣 、「成架車織成結界」。