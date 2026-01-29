真人版卓洛！無業男口咬利刃「三刀流」上街被捕　自辯稱：去拿菜

稍早，日本《全日本新聞網》報導，有名佐賀縣唐津市的可疑男子「雙手加嘴巴共持三把刀」在路上漫步，被路人通報後遭到警方逮捕。



網友看到報導後立即表示：

這不就是迷路的卓洛嗎？

有名佐賀縣唐津市的可疑男子「雙手加嘴巴共持三把刀」在路上閒晃，被路人通報後遭到警方逮捕。（YouTube@ANNnewsCH）

街上出現「三刀流」男子 路人報警後警方將其逮捕 他竟辯稱去拿菜：

日本這則報導真的太好笑了

報導指出，該名男子左右手各持著一把類似菜刀的利刃，而通報中未提及的第三把刀被他咬在嘴上。

在警方到場後，以違反日本《銃砲刀劍類所持等取締法》將其當場逮捕。根據警方給出的資料，嫌犯是一名47歲的無業男子，至於男子為何會這麼做，他自辯道：

我只是要去熟人家裡拿蔬菜而已。

在報導出來後，湧入了大量網友留言紛紛表示：

「通報裡沒有的第三把刀也太好笑了」

「卓洛只是迷路了！」

「把他關在跟路飛同一個地方吧」

「就算背上沒受傷，這也很丟臉吧」

「在看留言前就能預測到留言內容，笑死」

「他絕對是在迷路啦」

「無職的卓洛……你已經可以下船了啦。」



