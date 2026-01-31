有片！巴士大叔突踢爆玻璃車門　離奇這樣問　乘客驚：好嬲呀啲人

大力金剛腿？近日1段巴士影片在包括facebook、Threads等社交平台上流傳，拍到1名身穿格仔恤衫及戴帽的大叔，站在行駛中的巴士中門位置，背着玻璃門施展「後踢」動作，最終踢爆了玻璃門，玻璃碎四散嚇到不少乘客，有人大喊「嘩，好嬲呀啲人」、「爛咗啦玻璃」。事後1名疑似巴士車長上前了解，雙方竟離奇地互問「點解呀？」。網民留意到躁男站在巴士中門，懷疑他是來不及下車而情緒失控。



戴帽躁漢突然向巴士車門施「後踢」動作。（影片截圖）

戴帽大叔站中門 突施「後踢」

涉事影片在車CAM群組及Threads上流傳，部份被標注上「大力金剛腿」字樣。影片中1名身穿紅色格仔恤衫、卡其色長褲、抱住紅色手提袋的戴帽大叔站在中門位置，突然提腿使出「後踢」，現場傳出巨響。他邊踢邊看向駕駛住方向，片段見到他多次用小腿踢向中門。

戴帽躁漢突然向巴士車門施「後踢」。（影片截圖）

踢爆玻璃門 網民：呢度唔係你屋企呀大佬

有女乘客大呼：「嘩，好嬲呀啲人，佢忍得到又好嘢。」戴帽男突然再一腳大力後踢，結果踢爆了中門其中一面玻璃，玻璃應聲散落一地，現場傳出「嘩」、「嘩」聲。多名長者乘客批評戴帽男，「喂，有冇搞錯」、「報警㗎人哋」、「呢度唔係你屋企呀大佬」、「爛咗啦玻璃」。

與疑似車長互問「點解呀」

有名相信是車長的男子行近，細聲和戴帽男說話，問「點解呀？」，戴帽男卻兩度離奇反問「點解呀？」。影片就此作結，但未有提及事發地點及時間。

巴士中門的玻璃碎裂。（影片截圖）

疑未能下車動怒？

片段瘋傳後，有網民質疑其他乘客未有阻止，「冇人出聲喝止佢」、「我唔明點解個XX佬一路踢都無人出聲，連司機都唔出聲，到爛咗玻璃啲人先出聲？」、「必定要報警，唔好畀佢走」，又認為他是涉及刑毀，「以為自己好型，點知踢爛咗，今次X街了」。由於戴帽男站在中門位置，有網民懷疑他因為未能下車而動怒。

據香港法例第200章《刑事罪行條例》 第60條「摧毁或損壞財物」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毁或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。