巴士女乘客不聽勸帶墊坐梯級　這樣回應更嬲　網民：叫車長處理

巴士安全帶新法例於1月25日生效，不少網民表示擔心扣安全帶會帶來不便。有女網民坐巴士時，發現有女乘客坐在巴士梯級上面，更自備膠墊，向她表示不要坐在這位置，但對方卻回應「迫不得已」才坐在這，讓女網民莫名其妙。有網民留言笑指「唔使坐監」、「雖然危險但自己負責」。



樓主指女乘客早有準備膠墊墊住來坐。（Threads@lo.winnie.280848）

有女網民在Threads上發相，從相片可見有女子當時坐在巴士的梯級之上，樓主覺得危險及阻礙其他乘客上落，於是要求她不要坐那裏，但遭對方拒絕，而樓主指她早有準備，用塊膠墊墊住來坐。

女子不聽樓主勸阻：迫不得已

帖文引來不少網民熱議，「居然有啲咁嘅人，好影響其他乘客」、「最憎呢啲人！問吓佢唔舒服？定係傷咗？係嘅話就落去坐關愛座」。有人則認為「坐樓梯罰$2,000，坐櫈無戴罰$5,000+3個月」、「呢個位唔使罰5,000同坐監，識坐緊係坐呢度」、「叫車長處理」。

根據《公共巴士服務規例》(第230A章)第2條和13A(2)(a)條，乘客也不可以在通道以外的任何巴士部分站立，但通道並不包括樓梯。違者最高可被罰款$2,000。