九巴大媽攜貨拒下車：打了卡　職員爆已3度闖關　乘客1招令她落車

乘搭巴士攜帶的行李有體積限制，超過上限就不能乘車！有九巴女乘客在西隧轉車站登上到上水的過海巴士時，因強行攜帶多袋大型物品，被巴士公司職員「追上車」制止，對話間透露已多次提醒該女乘客的隨身物品過大，「我同你講咗好多次㗎啦，我講咗你半個鐘」，指對方三度想強行登上巴士，車長則表明如該乘客堅持上車，「我唔開㗎」。女乘客多次表示「我打了卡（拍八達通）」、「又不是好多人」、「我又沒犯錯誤」，堅拒下車。



車上眾多乘客亦發聲，「唔該落車啦，唔該」、「你夾硬嚟都冇用㗎啦」。女乘客要求退款她才下車，僵持下最終另1名女乘客遞上1枚硬幣幫忙「退款」，她才願意下車。



女乘客揮動手中的八達通，表示「我打了卡」。（Threads@dc_joyfu）

攜2大型黑色膠袋登九巴被拒

事發巴士的乘客在Threads上傳影片，指1月29日下午6時20分，1輛正開往上水的九巴978號線停在西隧轉車站時，有名女乘客攜帶2個大型黑色膠袋上車，被職員要求下車，擾攘近5分鐘才肯下車。

曾強登上巴士 職員：我同你講咗好多次！

影片所見，穿淺藍色外套的女乘客當時站在輪椅位前面，跟上車的職員表示其攜帶物品過大，「講咗唔俾你上車㗎，咁大……我同你講咗好多次」，又指她試圖登上上一班巴士時已被拒。相信是車長的男聲要求她下車：「一係就唔好開啦。」女乘客表示：「我打了卡（拍了八達通），我不落車，我打了卡。」

九巴職員指自己已多次解釋該女乘客的行李過大，不能登車。（Threads@dc_joyfu）

九巴職員指自己已多次解釋該女乘客的行李過大，不能登車。（Threads@dc_joyfu）

拒絕下車：又不是好多人，我比這行李箱還重些

職員指「我同你講咗好多次㗎啦，我講咗你半個鐘㗎」、「你係咪唔落車，唔落車我打畀督察」。女乘客拒絕下車，認為「又不是好多人」，車長示意「我唔開㗎，講明先呀」，女乘客指，「不開不開啦，不開等得啦，又不是好多人，我比這行李箱還重些，等了半個鐘，我又沒有犯錯誤」，強調車廂內不算多人，「好多人就不讓上」。

職員苦笑爆「講咗三班車㗎啦」

職員苦笑向其他乘客解釋，「我真係講咗好多次，佢件嘢過大」、「講咗三班車㗎啦」，疑已三度被拒登車。其他乘客開始鼓譟，希望女乘客下車，「唔該落車啦唔該」、「邊有人好似你咁拎咁多嘢」、「你害咗我哋呀，咁自私」、「咁多人喺度等你一個人呀？你自己睇下後面幾多人」、「巴士有規矩㗎嘛」。

乘客鼓譟促下車：呢架唔係貨車

女乘客不忿還擊，指已經等了半小時，「又不是好多人、好多人唄我不上啦」。一直站在她旁邊的年輕女乘客也忍不住反駁，「人哋都唔畀你上車，你打咩卡啫，你夾硬嚟都冇用㗎啦」，有乘客和議「呢架巴士嚟㗎，呢架唔係貨車」。

坐在旁邊的女乘客遞上硬幣，幫忙「退款」。（Threads@dc_joyfu）

坐在旁邊的女乘客遞上硬幣，幫忙「退款」。（Threads@dc_joyfu）

+ 1

要求退款才下車 乘客無奈遞上硬幣

女乘客要求馬上退款才下車，「你退我錢我走」，職員讀出九巴熱線表示可致電安排，「呢度退唔到」，車長批評她阻住全車人，「呢度百幾二百人係度呀」。

雙方僵持不下，最終坐在旁邊座位的女子遞上硬幣「幫忙退款」，表示「你攞去呀」，女乘客即伸手接下，彎腰拿起物品，職員指住中門叫她下車，過程中雙方疑有觸碰，女乘客下車後，其所帶的兩型膠袋終於「曝光」，其中一個可能裝得下一個成年人，另外還有1個黑色袋及1個粉紅色大袋。

女乘客收下硬幣後終願下車，職員示意她從中門下車。（Threads@dc_joyfu）

女乘客收下硬幣後終願下車，職員示意她從中門下車。（Threads@dc_joyfu）

網民大讚：雖然兩蚊唔多，但都幫到成車人

網民大讚「職員車長好波」，認為該名女乘客「阻住個地球轉」。許多人又大讚最後有乘客「自費退款」，「阿姐好嘢，俾2蚊趕走刁婦」、「睇咁耐原來就為嗰2蚊」、「佢真係好意思拎咗呀姐嗰$2」、「都要讚下最後嗰個小姐，雖然兩蚊唔多，但都幫到成車人啦！呢個阿婆以為個個趕時間，個司機就會就範開車，點知個個都企硬！呢啲人仲衰過唔扣安全帶！罰佢$5,000差唔多」。

據九巴乘客須知，乘客嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾五公斤或含危險性或厭惡性之物件上車。該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。

（Threads@dc_joyfu）