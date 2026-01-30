巴士安全帶│陳美寶：盡快刪強制戴條文　網民憶垃圾徵費勸改自願

【巴士安全帶／安全帶之亂】強制佩戴安全帶新例周日（25日）起生效，實施以來民間爭議不斷，許多市民在網上表達不滿，更釀成市民不能解開安全帶而被困15分鐘，亦有巴士乘客為安全帶起爭執而受傷，網民形容是「安全帶之亂」。對此，運輸及物流局局長陳美寶1月30日下午會見傳媒，宣布條例技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文，待完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。



換言之，乘搭巴士時毋須強制配戴安全帶，消息一出全網熱議，許多網民贊成做法，政府應經深思熟慮再想下一步，也可改為自願佩戴，「自願會好啲，驚有事咪自己戴，唔驚咪唔好戴」、「希望改為建議但不強制，其實一聽到呢個政策係人都知有問題」、「我唔反對安全帶，但再搞好設備先」、「同垃圾徵費一樣，勞民傷財！」。但也有網民不同意先刪除條文，擔心會浪費公帑，「用5億，依家又話收返」。



運輸及物流局局長陳美寶今午（30日）會見傳媒，宣布巴士強制戴安全帶條例技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文，待完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。（梁鵬威攝）

陳美寶稱會盡快刪除有關條文 待完善後諮詢立法會

巴士強制帶安全帶議題連日來充斥於各大社交平台，立法會前議員江玉歡昨（29日）晚在社交平台質疑法例只適用於周日之後首次登記巴士，其解讀引來大批網民關注。

運輸及物流局局長陳美寶今午見傳媒時，指相關法例執行時市民有不同看法，承認是不理想，需廣納市民意見全面優化規定再作修正和補足。她又表示會與律政緊密合作，向立法會提交附屬法例，刪除有關條文。

巴士安全帶「自斷」 盡快刪強制戴要求 陳美寶認法例有技術不足

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部份城巴在車頭貼上「請佩戴安全帶」的告示。（廖雁雄攝）

運輸署表示，強制巴士乘客戴安全帶的新規例已於1月25日實施，相關法例已包含容許乘客提出合理辯解的條文。（政府新聞網影片截圖）

網民：家長都驚仔囡放學懵吓懵吓犯咗法

消息一出，網民同意先刪除條文再作考慮，「好醜怪，未推前已經好多人嘈緊」、「應該要直接永久擱置」、「未生效前，大家都覺得無問題先好笑」、「香港好在有江玉歡」、「搞都啲家長都驚自己仔仔囡囡放學懵吓懵吓坐巴士犯咗法仲要俾罰款」、「如我係遊客都嚇親，搭個巴士，無戴安全帶，成家人罰幾萬蚊咁點搞，仲勁過無嘟八達通搭頭等」、「小紅書嗰邊都鬧緊啦，啲遊客落嚟都話唔敢搭巴士」。又認為巴士公司在條例生效後也受到影響，「巴士公司呢幾日被愚弄設施被破壞及生意受影響」。

運輸署表示，強制巴士乘客戴安全帶的新規例已於1月25日實施，法例實施初期，政府會以持續加強宣傳和公眾教育為先，協助乘客養成自覺佩戴安全帶的習慣和安全意識。（政府新聞網影片截圖）

認同安全帶作用：希望改為建議但不強制

許多網民其實認同安全帶作用，但運作上似乎有待改進，「自願性啦！唔係個個容易扣到」、「希望改為建議但不強制」、「有時攞住好多嘢根本真係完全扣唔到，我都知道扣咗係安全，正常都會去扣，但如果立法咁樣而要罰錢我就覺得好離譜」、「自願會好啲，驚有事咪自己戴，唔驚咪唔好戴」、「希望鬧還鬧，唔好否定安全意識」。

有網民不同意 擔心最終浪費公帑

但也有部分網民不認同先刪除條文，擔心最終會導致浪費公帑「用5億，而家又話收返」、「會唔會好似綠膠袋咁？」、「同垃圾徵費一樣，勞民傷財！」。

