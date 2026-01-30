巴士安全帶｜女乘客疑敏感起粒粒痕癢 網民震驚：污糟過酒店毛巾
撰文：喬納森
安全帶新修訂規例由1月25日起生效，如果巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩戴，否則可被檢控，最高可罰款5,000元及監禁3個月。不過，法例生效僅6天，運輸及物流局局長陳美寶1月30日周五下午4時許會見傳媒，承認技術上有不足，未能完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文，令到目前不會有法定要求乘客坐專營或非專營巴士戴安全帶，會完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。
在安全帶新法例生效期間，不少網民表示擔心扣安全帶會帶來不便。有女網民則發相表示，疑因用了安全帶而令頸部敏感，更起了不少粒粒且十分痕癢，她問道「有冇人都係咁？」。不少網民留言，「條安全帶仲污糟過酒店啲毛巾，起碼毛巾都會洗」、「條安全帶都唔知索咗幾多人嘅臭汗」。
有女網民在Threads上發相，指帶了安全帶後，右邊頸的位置覺得好痕，更起了好多粒粒，似是出現敏感情況，照片見到頸部有大片紅印及粒粒。
女乘客頸起粒粒痕癢 有網民同現類似情況
不少網民回應也有這情況發生，「真係，我瞓覺嘅時候塊面挨喺安全帶度，但自己冇留意，然後塊面從尋日開始就一直痕，今日發現塊面已經有幾個位起粒粒」、「我都有試帶一次，就出現咁，之後就情願企都唔會用安全帶」。
網民憂衛生情況：「夏天應該仲大鑊」
不少網民擔心安全帶衛生情況，「夏天應該仲大鑊」、「條安全帶仲污糟過酒店啲毛巾，起碼毛巾都會洗」、「咁多人戴過條帶梗係多菌，快啲用下消毒嘢」、「疫情開始我習慣帶定消毒濕紙巾，戴安全帶一定抹帶同扣，基本每10條有5條抹完都係黑色，隨時污糟過廁所門柄」、「諗下平時啲阿叔阿嬸車上撩鼻屎、剪腳甲 、捽腳指，仲要同佢哋共用安全帶，真係放心就敢用咩？」。
（Threads@_tst_poca）
