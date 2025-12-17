旺角GU大褸驚現紅色怪蟲！目擊者嚇壞　專家揭真身　比床蝨更恐怖

【防蟲／蟎蟲／床蝨／木蝨／臭蟲】GU驚現「紅色怪蟲」？有香港女生於社交平台發布影片，指在旺角GU分店的大樓上發現疑似床蝨，大感震驚即時離開，「呢隻會唔會係日本直送床蝨？」。事後她電郵GU講述事件。



帖文引起網民關注，直呼「可怕」。不過原來「床蝨」未算最恐怖，事關有專家認出這隻「怪蟲」真身，以對身體禍害來說其實比床蝨更恐怖。



GU則留言回覆樓主的影片帖文，非常重視及關注此事，已全面檢查旺角店，強調是「個別事件」，但為讓顧客安心購物，店舖日內會全面滅蟲，亦正調查相關商品來源，並加強檢查流程。



旺角GU分店發現紅色怪蟲，目擊者大感震驚即時離開。（Threads@meraahoho)

GU現「恐怖怪蟲」！該女網民於12月13日在社交平台Threads發布影片，指在旺角GU分店服裝貨品上發現疑似床蝨，驚呼：「呢隻會唔會係日本直送床蝨？」

旺角GU驚現紅色怪蟲 目擊者：見到即閃

影片見到，GU女裝服飾貨品上，有1隻紅色蟲子在衣袖攀爬來回走動。樓主見狀即時離開，「本身見好凍，諗住買件衫即刻着，見到即閃」，事後電郵GU講述事件。

GU女裝服飾貨品上，有1隻紅色蟲子在衣袖攀爬來回走動。（Threads@meraahoho)

網民呼可怕：跟咗返屋企就大鑊

網民看後直呼「可怕」，「唔係咁得人驚掛！好彩你有影到，跟咗返屋企就大鑊」、「好大陰影」、「推！阻止床蝨人人有責」、「嘩X！惹到床蝨真係食得屎」、「會唔會有人拎完嚟試，喺身上跳咗去件衫度」。

專家揭怪蟲真身

然而原來這「怪蟲」真身，以殺滅方法來說比「床蝨」更難處理。觀林蟲害控制有限公司Henry回覆《香港01》表示，這隻紅色「怪蟲」並非「床蝨」，而是「蟎蟲」，「吸咗血嘅床蝨會比呢隻（蟎蟲）更紅，另外床蝨前面嘅觸鬚唔係咁，無咁長」。Henry補充，這種是紅絨蟎幼蟲，「所以肉眼先見到」，而牠屬於植食性害蟲。

觀林蟲害控制有限公司Henry回覆《香港01》表示，這隻紅色「怪蟲」並非「床蝨」，而是「蟎蟲」。（Threads@meraahoho)

蟎蟲、塵蟎是什麼？

蟎蟲（塵蟎）是1種微小節肢動物，通常生活在室內灰塵中，尤其是在床上、地毯、沙發和其他軟墊上。它們的身體非常細小，約為 0.2至0.3 毫米，因此肉眼很難看到。塵蟎通常以人們的皮屑、寵物皮毛、布料纖維、花粉和其他有機物為食，可以在濕度高的環境中生長和繁殖，因此在潮濕地方尤其容易滋生。

接觸蟎蟲、塵蟎會有什麼問題？

如果對塵蟎過敏，接觸塵蟎可能會引起「呼吸困難」、「胸悶或胸痛」、「呼氣能聽見喘息聲」、「呼吸不順、咳嗽或喘氣引發睡眠困難」、「感冒或流感等呼吸道病毒使咳嗽或喘氣情形惡化」等，嚴重更可能引起哮喘和其他呼吸道問題。

蟎蟲、塵蟎如何清除？如何殺死塵蟎？

要防止麈蟎滋生，可以「定期清潔家居」、「避免潮濕，保持室內乾燥」，以及適當使用「除蟎產品」等。