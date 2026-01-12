新居門框上現大量煙熏蟑螂　男住戶：好驚恐　滅蟲專家教這樣對付

【曱甴／蟑螂／煙熏蟑螂】密集恐懼症！有男生於網上發文分享，搬進新居僅大半個月，家中門框上就突然出現1堆黑色昆蟲，驚恐的他立即拍照拍片向網民求救，最終鼓起勇氣噴殺蟲水，並趁昆蟲四散之際「逐隻㩒死咗」。



帖文引來網民大呼恐怖，猜測是蟑螂，「點解會企晒喺度開會，好恐怖，屋企曾經有曱甴竇，最好留意仲有冇出現，如果有，要搵到個竇隊冧晒佢哋」。有網民留意到樓主新居牆壁有填補痕迹，提醒「可能原本有個窿喺度，求其填平咗就算，後面可能有個竇」。



「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問時表示，照片中的是煙熏蟑螂（或稱黑褐家蠊），在香港並不常見，猜測是否經其他國家及地區貨物進港，同時他教網民防蟑滅蟑方法。



有男生於網上發文分享，搬進新居僅大半個月，家中門框上就突然出現1堆黑色昆蟲。（Threads@didijai39）

該男生於Threads發文驚恐道：「大佬我啱啱搬嚟㗎咋，住咗大半個月，今晚返到屋企無啦啦發現呢堆嘢，有冇Threads友知咩嚟，好驚恐呀而家，係咪X噴殺蟲水就得呢？」照片所見，樓主新居門框上有至少15隻黑色蟑螂聚集在一起，而該處牆壁有油漆剝落情況。

新居門框上現大堆煙熏蟑螂 男住戶：好驚恐

網民留言大呼，「太恐怖啦我睇到毛管戙，你要快啲開始大屠殺，誅佢9族18代，否則過兩個月春天嚟到就大檸樂」、「完全想像唔到親身見到嗰種震撼嘅打冷（震），希望好快可以聽到樓主大勝嘅消息」。

樓主：鼓起勇氣噴殺蟲水，逐隻㩒死咗

樓主其後留言分享後續，「最新消息，啱啱鼓起咗最大嘅勇氣噴咗殺蟲水，喺佢哋四散之際逐隻㩒死咗……暫時係咁，聽日再買一點絕（滅蟑凝膠餌劑）」。

網民表示，「我正想講建議噴殺蟲水之前用洗菜嗰啲有窿嘅兜蓋住先，啲窿細到可以噴到殺蟲水但佢哋走唔到出嚟，上Threads上遲咗，好彩樓主身手不凡」。

網民猜：牆內應該過百隻

有網民留意到樓主新居門框疑似發霉，牆壁亦有填補痕迹，提醒「呢個位木框疑似發咗霉，牆身剝落有機會就係濕氣影響，有濕氣位啲昆蟲特別鍾意逗留，我知道有啲昆蟲以霉菌做食糧」、「圓形洞好可疑喎，要唔要搵裝修師傅睇睇」、「牆內應該過百隻，無位先逼咗出嚟」。

亦有網民說，「咁多隻喺到，你可以有定心理準備過一排會見到有啲BB曱甴喺到」、「可以用皂水、清潔劑之類，一樣即死，對人畜冇咁大害，屋企有貓唔好用殺蟲水呀」、「搵滅蟲公司啦，我之前租屋都係咁，一定要搵專業人士先得，因為匿埋好多虛位度，好難殺得晒」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗表示，估計煙熏蟑螂經網購貨物進入樓主新居。（示意圖／Unsplash圖片）

滅蟲專家：有機會在門框與牆壁的虛位內產卵

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問時表示，照片中的是煙熏蟑螂（或稱黑褐家蠊），觸鬚呈念珠狀，在香港並不常見，猜測是否經其他國家及地區貨物進港。

鄭國鏗又說，門框及牆身發霉不會導致蟑螂出現，估計煙熏蟑螂經網購貨物或外牆進入樓主新居，而蟑螂有機會在門框與牆壁的虛位內產卵，每次產卵可生產達18至30多隻，基於樓主才剛搬進新居大半個月，估計搬入前蟑螂已於屋內存在，孵化不久後爬出來。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗指出，住戶應保持家居環境清潔。（《長江7號》劇照）

如何防治及消滅家中蟑螂？

鄭國鏗建議各種防蟑方法，包括平日可在屋外拆除及盡快丟棄網購貨物包裝，黃昏約6點後關閉靠近天井的窗戶，若屋外正搭棚盡量不要開窗，蟑螂、螞蟻等昆蟲有機會經棚架爬入屋內，住戶亦應保持家居環境清潔。

鄭國鏗表示，若要滅蟑可使用滅蟑凝膠及藥餌，滅蟑藥不應放在渠口及窗口等蟑螂出入位置，應放在雪櫃底或櫃底等，同時注意不要讓寵物觸碰到，若需噴灑殺蟲水，應帶寵物外出至少2小時，做好通風，確保寵物安全。

