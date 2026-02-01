本星期又有風？3大AI預測熱帶氣旋生成+颱風路徑　歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／西望洋／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／2月風暴】香港近日天氣不穩，踏入2月又有颱風？風烏AI、盤古AI、伏羲AI等多個天氣模式均預測，本星期菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後逐漸靠近菲律賓；傳統的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）對此亦有最新預測。如果熱帶氣旋形成，或會命名為「西望洋」。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



香港近日天氣不穩，踏入2月又有颱風？（網上圖片）

3大AI預測菲律賓東面海域有熱帶氣旋生成

2026年2月有颱風？伏羲AI預測，2月2日至2月7日（星期一至星期六）菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並往西面移動逼近菲律賓，隨後逐漸減弱消散。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI預測，2月2日至2月7日（星期一至星期六）菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並往西面移動逼近菲律賓，隨後逐漸減弱消散。（伏羲AI天氣模式）

+ 2

盤古AI亦預測，2月2日至2月7日（星期一至星期六）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，向西面移動逼近菲律賓，但位置較伏羲AI預測的偏南部。

風烏AI同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但熱帶氣旋結構較伏羲AI及盤古AI預測的鬆散。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測，2月2日至2月7日（星期一至星期六）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，向西面移動逼近菲律賓，但位置較伏羲AI預測的偏南部。（盤古AI天氣模式）

+ 2

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但熱帶氣旋結構較伏羲AI及盤古AI預測的鬆散。（風烏AI天氣模式）

歐美預測熱帶氣旋更強

至於傳統GFS和ECMWF，同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，惟強度比風烏AI、盤古AI和伏羲AI預測的更高。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統ECMWF亦有相似預測。（ECMWF／Windy.com）

香港天文台暫未有相關預測。

本港天文台暫未有相關熱帶氣旋生成預測。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，受東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣寒冷，天色漸轉晴朗；隨着季候風被1股偏東氣流取代，本星期中後期廣東沿岸氣溫回升，天氣漸轉潮濕；預料1股東北季候風會在周末期間影響華南。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，氣溫12°C至24°C，暫時最高吹6級風。