城巴「仙氣女車長」影片瘋傳！網民讚有驚喜：好清純　駕駛這路線

【巴士／女車長】城巴再現「仙氣女車長」？內地社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼，拍攝者驚呼「香港女司機這麼靚！」。



大批網民看後「心心眼」，直呼「戀愛了」、「仙氣！清新脫俗」、「好清純好可愛」、「顏值這麼高的香港女仔，還能選擇巴士司機這一行，真是👍」，又紛紛表示要「追車」。而女車長駕駛路線亦曝光。



內地社交平台小紅書近日瘋傳多段影片，指城巴出現1位「驚艷女車長」，舉手投足令人震撼。（小紅書影片）

「驚艷了！香港女司機這麼靚！」。有內地男生於小紅書發布多段影片，指在香港理工大學附近的紅磡海底隧道（紅隧）轉車站，被城巴1名女車長的美貌震驚，大讚「香港女司機好靚好颯啊！雙層巴士，輕鬆駕馭！」。

從影片見到，該城巴女車長束長髮，皮膚顯白，樣貌年輕，對着乘客查詢也笑容滿臉，相當甜美。

「仙氣女車長」駕駛城巴觀光巴士

她駕駛城巴觀光巴士H2K路線，循環來往中環（天星碼頭）及西九文化區，途經佐敦、尖沙咀、纜車總站等多個景點，車費47.6元。

網民讚有驚喜：好清純好可愛

影片引來網民熱議，大批人讚女車長「有仙氣」，「真的好好看，看起來很年輕」、「好清純好可愛」、「好斯文」、「好靚啊」、「遠比化濃妝的好看」、「笑起來很好看」、「顏值這麼高的香港女仔，還能選擇巴士司機這一行，真是👍」、「巾幗不讓鬚眉」。不過亦有網民認為只是「各花入各眼」。