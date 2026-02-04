港男$350萬黃金不翼而飛　揭母私下變賣幫胞弟買樓　結局峰迴路轉

是親情還是利益為先？貴金屬價格近期屢創新高，金價一度「破頂」達每盎司5,600美元（約4.3萬港元），有香港男子於社交平台threads發文表示，本想趁機出售儲蓄15年、放在家中夾萬現價值約350萬港元的金幣，卻發現全部不翼而飛，其後母親承認已把黃金變賣，幫其胞弟支付買樓首期，令他大感震驚，與父母爭吵，更被父親持刀威嚇趕離家，頓感徬徨。



事件引起網民關注，紛紛斥責父母離譜，「同做賊冇咩分別」、「親情勒索」、「報警喇，佢根本無當你係仔！」、「好心痛有咁樣親人」。港男之後更新帖文講述事件進展，結局竟峰迴路轉。



有香港男子表示，本想出售放在家中夾萬、現價值約350萬港元的黃金，卻發現全部不翼而飛，其後母親承認已把黃金變賣，幫其胞弟支付買樓首期。（AI生成圖片）

日防夜防，「家賊」難防？該名現時月入7萬港元的香港男子，於2月1日在Threads發文，指畢業後每個月都會買金幣，後來收入增加「半両半両」地買黃金，全部放在家中夾萬，已持續15年，到近期金價升到5,600美元每盎司，打算賣出所有黃金，卻發現消失不見，大感震驚，「（黃金）竟然唔見晒……單都無埋」。

港男儲350萬元黃金 被母親變賣幫胞弟買樓

樓主其後得悉是母親把黃金變賣，幫其胞弟支付買樓首期，樓主質問「嗰度都有200幾300萬……我同佢講我自己都未買樓，點解要幫細佬買樓」，詎料母親回應「細佬就快結婚一定要有樓」，會慢慢償還，更叫他「再儲過」。

樓主存放在夾萬的金幣全數被母親變賣。（Threads@path2demon）

港男不滿與父母爭吵 遭父持刀威嚇趕離家：完全唔為細佬做少少嘢

樓主聞言崩潰「喊到癩咗」，與父母激烈爭吵，父親更在廚房取刀要求他「即刻走，以後唔好返嚟」，斥責「冇諗過我為咗錢喺到大吵大鬧，完全唔為細佬做少少嘢」。樓主傷心欲絕，「執咗啲嘢搬咗去酒店」，前路茫茫，遂詢問其他網民意見，「大家覺得應該點？」。

樓主又上載與胞弟在WhatsApp對話截圖，顯示他要求胞弟3天內歸還款項，否則報警，「啲金我儲咗15年，全部都係我嘅心血，我從來冇允許過你哋變賣同據為己有，如果3日內唔畀返晒我，我會報警。我諗清楚，我唔再容忍」。胞弟回覆可支付利息，樓主嚴詞表示「即刻還返晒畀我」，胞弟於是呼籲「冷靜」，稱本星期內會歸還至少三分一金額。

樓主上載與胞弟在WhatsApp對話截圖，顯示他要求胞弟3天內歸還款項，否則報警。（Threads@path2demon）

網民批父母離譜 籲大義滅親：同做賊冇分別

帖文引起網民熱烈討論，大部份人都認為樓主父母離譜，「同做賊冇咩分別，太過分，畀我都會咁做，即時搬仲要以後都唔會聯絡！」、「不問自取」、「偏心的父母多的是」、「親情勒索」、「可悲」、「好心痛有咁樣親人」。

更有網民建議樓主「大義滅親」，「報警喇，佢根本無當你係仔！」、「對人仁慈即係對自己殘忍」、「你信佢哋會還？還到使乜要偷你嘅金？醒下啦！」。不過亦有網民質疑事件真偽，「作故仔？」。

有網民建議樓主「大義滅親」。（AI生成圖片）

港男更新帖文 結局峰迴路轉

樓主之後在留言區更新事件進展，結局峰迴路轉。他表示，自願給予胞弟三分之一金額，餘下三分之二金額胞弟承諾會在2月內歸還，「嗰1/3係我自願畀佢，當係盡埋做阿哥嘅少少責任」。然而他明言，未來不會出席胞弟婚禮，「因為見面實在太尷尬」。

至於為何不報警，樓主解釋「我性格太感情用事，無辦法做到呢步，父母都有唔同嘅病，無必要都唔想行呢步。我係好恨佢哋，但件事叫做暫時協議咗。而我都短期內唔會返屋企住」。他又強調是真實事件，感謝正能量及支持。目前樓主已刪去帖文。