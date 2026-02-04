有片｜尖沙咀大媽賤招偷首飾！店舖發CCTV尋人　店員下場慘惹爭議

【店舖盜竊／偷竊】店舖盜竊是嚴重罪行！尖沙咀首飾店BCJ Bijoux Cages於社交平台Threads發布多段閉路電視（CCTV）影片，指有女子在店內以離譜手法偷走貨品，慘呻店員因此失去了1天薪酬。店方呼籲女子回來付款，否則不排除報警處理。



事件引來網民熱議，但大部份都質疑扣店員薪酬做法，「點解店員會冇咗一日人工？根據香港『僱傭條例』，僱主每次最多只能從薪金中扣除港幣$300！」「做店員好慘，仲要承擔有人偷嘢嘅風險」、「係咪黐X線」、「俾人偷野，都引發到公關災難」。面對網民質疑，店方竟這樣回應。



尖沙咀首飾店BCJ Bijoux Cages發布多段閉路電視（CCTV）影片，指有女子在店內以離譜手法偷走貨品，慘呻店員因此失去了1天薪酬。（Threads@bijoux.cages）

事緣尖沙咀首飾店BCJ Bijoux Cages於2月2日在Threads發布3段閉路電視影片，有1名女子在店內以離譜手法偷走貨品，「先將睇中咗嘅貨品移去枱邊，不斷望咗店員幾次之後，最後背住店員攞走咗貨品」。

大媽賤招偷尖沙咀首飾店貨品 店舖發CCTV尋人

影片見到，1名穿深色衣服、上年紀女子於店內貨架旁徘徊，裝作觀看貨品的同時，不時望向遠方疑似店員方向，又觸摸貨品，狀甚鬼祟。

穿深色衣服、上年紀女子於店內貨架旁徘徊，裝作觀看貨品的同時，不時望向遠方疑似店員方向，又觸摸貨品，狀甚鬼祟。（Threads@bijoux.cages）

店舖嘆生意難做：店員咁就冇咗一日人工

店舖悲呼「小店生意難做」，而店員「咁就冇咗一日人工」，呼籲影片中的女子回來付款，否則不排除報警處理。

店舖呼籲影片中的女子回來付款，否則不排除報警處理。（Threads@bijoux.cages）

網民爭議店舖做法：關你店員咩事？係咪黐X線？

然而店方扣店員薪酬做法反惹網民爭議，「點解店員會冇咗一日人工？根據香港『僱傭條例』第32條規定，若僱員因疏忽或失職損壞/遺失僱主財物，僱主每次最多只能從薪金中扣除港幣$300元！望周知！」、「做店員好慘，老闆做唔好保安措施，請唔夠人，仲要承擔有人偷嘢嘅風險」、「吓，佢偷嘢係佢嘅問題關你店員咩事？係咪黐X線」、「你係要偷嘢嗰個人追責，你怪你店員乜X嘢事」、「俾人偷野，都引發到公關災難」。

店舖澄清「未使扣人工住」

面對網民質疑，店方回覆時以「小編」身分澄清「暫時都未使扣人工住，多謝大家關心我份人工」。店方強調，發布影片原意是想女子回來付款，「報警可以搵到佢都會係下一步」，但擔心機會渺茫，「之前有經驗俾人偷咗個電話，報警都搵唔到啊」。

面對網民質疑，店方澄清員工「暫時都未使扣人工住」。（Threads@bijoux.cages）

盜竊罪最高可處監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。

單一事件扣除僱員工資不得超過300元

而根據《僱傭條例》第32條，因僱員損壞或遺失屬於僱主或由僱主管有或控制，或明訂委託僱員保管的貨品、設備或財產，或因僱員遺失應由他負責交代的金錢，而該等損壞或遺失直接歸因於該僱員的疏忽或失職，僱主可扣除僱員工資，但每一事件中藉扣除僱員工資而可收回的總額，不得超過因該僱員損壞或遺失而令僱主所蒙受損失的相等價值或300元，兩者以較小款額為準。《僱傭條例》又訂明，僱員在任何一個工資期內被扣除的款項，不得超過他就該工資期須獲付給的工資的四分之一。

（Threads@bijoux.cages）