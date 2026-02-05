77歲老漁民獨自出海捕魚　神秘空船駛回岸終揭遇溺　兒子悲痛認屍

老父獨自出海捕魚結果天人永隔。馬來西亞發生老漁民遇溺慘劇，當地有民眾報案，指在當地碼頭有艘無人漁船在海上打轉，警方接報到場發現有1名77歲老漁民的證件，致電漁民兒子，發現其父在出海捕魚後失聯。當地消拯部門派出搜救隊，直至當晚才在離海岸約200米的海面發現老翁遺體，相信死於遇溺，其子悲痛認屍。



救援人員在離岸200米的海域找回老漁民，醫護人員確認他已死亡。（馬來西亞消拯局圖片）

馬來西亞傳媒《Kosmo！》報道，事發於2月2日，柔佛州哥打丁宜縣一個前往五灣（Teluk Ramunia）的碼頭上，有工人發現造船廠對開的海面，有艘漁船在岸邊盤旋，但船上無人，馬上報警。

空漁船現岸邊 引擎仍處於發動狀態

警方到場發現漁船的引擎仍處於發動狀態，船上有個綁緊的塑膠袋，裝有1名77歲本地男子的身份證及其他個人文件。警方循證件資料追查，船主的兒子證實，父親當天清晨出海捕魚，卻遲遲未有回家，隨即向警員報案。

附近水域搜索 離岸約200米發現遺體

當地消拯部門指，他們下午1時51分接報，隨後派出搜救隊，使用船隻及無人機在附近水域沿海岸線搜索，最終在晚上7時許，經歷數小時的搜索，在離海岸約200米的海面發現老漁民，他沒有知覺，醫護人員檢查後當場確認死亡，相信遇溺而死，兒子在場悲痛認屍。死者的遺體送到哥打丁宜醫院驗屍，警方將案件列作猝死案處理。