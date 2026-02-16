巴士母子分開坐！陌生翁為男童播片解悶　網民大讚︰伯伯好有愛

乘搭公共交通工具時，因座位有限，同行乘客未必能坐在一起。網上流傳1條影片，顯示1對母子因巴士太多乘客，所以被迫分開坐，母子需前後排坐及相隔一條走廊，其後母親發現，坐在身旁近窗位置的陌生伯伯，見男童回頭望着媽媽方向，於是「一直將自己電話開住畀佢睇」，男童見狀露出笑容，引來母親大讚伯伯。



許多網民留言指「成件事都好有愛呀」、「係人情味」、「伯伯好有愛」，亦有人質疑為何不叫老翁調位，有網民解釋，「巴士都行緊，伯伯讓位，一嚟都唔方便，二嚟如果煞車，伯伯跌傷可大可小」。



樓主和兒子分別坐在近走廊的座位，樓主鄰座老翁打開手機播片，內容是可愛狗隻生活。（threads@manchingyung影片截圖）

鄰座老翁打開手機播片 男童露出笑容

樓主將影片上載至threads，長約6秒，樓主用文字表示，乘搭巴士期間太多乘客，被迫和兒子分開坐下，「然後抬頭一望發現隔籬個伯伯見佢悶，一直將自己電話開住畀佢睇」。片中可見，樓主和兒子分別坐在近走廊的座位，兒子坐前一行，回頭望着媽媽方向。樓主鄰座的伯伯則打開手機播片，內容是可愛狗隻生活，男童見到伯伯手機的畫面，立即露齒微笑。

男童回頭望媽媽時，見到伯伯手機的畫面。（threads@manchingyung影片截圖）

網民︰成件事好cute

帖文引來許多網民留言，「成件事好cute」、「仔仔好可愛」，亦有人質疑為何樓主不要求老翁調位，有網民解釋留意到巴士正在行駛中，「如果伯伯讓位，佢坐近窗都唔方便，如果突然煞車，伯伯有機會跌傷」。

男童立即露齒微笑。（threads@manchingyung影片截圖）

（threads@manchingyung）