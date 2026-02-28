巴士母子無八達通付款：我無現金！賴死拒下車　竟用這招成功上車

乘搭巴士可以八達通等電子支付方式或現金付車資，應提前準備好。有乘客於社交平台Threads發帖文，指乘搭「K車（K巴，港鐵接駁巴士）」時，有1對母子上車卻沒有八達通，車長於是建議母親以現金支付，惟母親竟咆哮「我沒有現金！」，並站在原地拒絕下車，兒子則吵嚷要求進入車廂「坐上層」。



帖文引起網民關注，「唔落車咪報警」、「無恥就無敵」。樓主之後更新帖文，透露事件有驚人後續，指該對母子擾攘2至3個站後，憑1招成功搭車。



樓主指乘搭港鐵接駁巴士時，有對母子上車後表示沒有八達通。（資料圖片）

乘搭巴士沒錢付款？該乘客於Threads發布帖文，指乘搭港鐵接駁巴士時，有1對母子上車卻沒有八達通，「懷疑得微信支付寶」，車長於是建議她們以現金付車資，詎料母親竟以普通話大叫「我沒有現金！」。

母女搭K巴無現金無八達通 站原地拒下車

樓主表示，全車乘客當刻感到莫名其妙，而母親竟「企X咗喺度唔肯落車」，兒子則以普通話不斷吵鬧要進入車廂坐上層，「上去！上去！（普通話）」，令他大感無奈，「X，冇錢畀就落車自己行啦X！個細路嗌X咗好耐dXXm」。

母子不肯下車，更堅持坐下來。（資料圖片）

網民：唔落車咪報警

網民看過帖文紛紛批評離譜，「唔落車咪報警」、「無恥就無敵」、「唔係冇，故意博大霧」。

目擊者爆驚人後續 母子靠1招成功上車

有人指母親擾攘了2至3個站後，突然掏出10元給車資。（AI生成圖片）

樓主之後更新帖文透露，指母親擾攘了2至3個站後，終成功靠1招坐車，「我坐最後排唔係幾睇到，但個女人擾攘咗兩三個站之後，應該係唔知喺邊度爆咗十蚊出嚟入咗錢，跟住同個仔上咗上層」。