東涌大媽撞玻璃門 ！發爛渣狂罵店員：阻我前進　店員神應對獲讚

逛街要小心撞到玻璃門。本港網絡流傳影片，指東涌東薈城有拖行李車女子不慎撞到某店舖玻璃門，竟怪責店舖沒有掛上「Close（關門）」牌，並狂罵店員，「態度要正確啲」、「呢個係玻璃，阻住我前（進）」，店員則冷靜應對，致歉「拆彈」。



影片引來網民熱議，紛紛批評女子離譜，「正牌西客」、「發雞盲就喺度賴人哋」、「常人難以理解」，揶揄「有無受傷呀個玻璃門」。亦有網民同情店員情況，大讚應對冷靜，「認真好好態度」。



本港網絡流傳影片，指東涌東薈城有女子不慎撞到某店舖玻璃門，竟怪責店舖沒有掛上「Close（門門）」牌，並狂罵店員。（Threads@msg8777）

逛商場走路要小心，以免撞到玻璃門。有網民於社交平台Threads發布影片，指東涌東薈城有女子不慎撞到某店舖玻璃門，卻怪責店舖沒有提示，大感無奈，「自己撞咗落玻璃門度，怪間舖冇落close牌」。

女子自撞玻璃門 怪責店員無貼提示

影片長逾2分鐘，見到1名穿黑色衣服、拖行李車及戴眼鏡女子，正在店舖玻璃門旁責罵店員，以略帶鄉音的廣東話訓斥「呢度好似態度要正確啲」。店員回覆「因為我真係唔知……」，惟女子未等店員說畢，就表示「我想請問下你咁樣一個透明嘅，好似人咁高、比人高，其實都算玻璃牆啊，咁你第一句就賴我話有把手」。

該女子撞到玻璃門後，怪責店員。（Threads@msg8777）

被女子狂罵 店員冷靜應對：唔好歪曲我說話

店員澄清「我講唔好意思，有個把手，你應該可能望唔到……我無賴你小姐，唔好將我啲說話歪曲」。女子怒斥「你有CCTV（閉路電視）㗎」，店員回應，「我有CCTV但唔好將我啲說話歪曲」，又指商場其他店舖都沒有掛上「Close」牌，女子反駁「唔掛OK，但係人哋未撞到客」，但又說「我唔講人哋，人哋死咗做咩事唔關我哋事。我撞到，你第一句唔係講你自己，第一句就話我有把手」。

女子續稱，「我如果撞到把手嘅話我唔賴你，但喺呢個係玻璃，阻住我前（進），我想睇下你嗰件衫，但係撞到我就係玻璃唔係把手，如果係把手我未見到，ok，但係你咁樣關住個玻璃門，唔畀客入」。店員解釋「我哋係閂咗門，呢度」，女子反問「閂咗門，你點表示啊？你點表示畀客聽？你有客喺度，無任何標示閂咗門」。面對女子連珠炮發，店員回應「真係好抱歉，我幫你反映返上去，小姐」，女子則表示「你睇下呢個態度」。影片至此結束。

被女子狂罵，店員冷靜應對。（Threads@msg8777）

網民批女子「正牌西客」：發雞盲就喺度賴人哋

網民看過影片紛紛批評女子離譜，「正牌西客」、「發雞盲就喺度賴人哋」、「常人難以理解」，「根本就係自私行為」、「又係野蠻大媽」、「真笑料百出，永遠道理的歪理」、「以前做零售行業見唔少呢啲客，投訴啲玻璃做乜乾淨，乾淨到唔覺有玻璃搞到佢撞咗埋去，仲話要同公司投訴」、「所以以前公司會喺所有eye level位置打橫貼公司logo貼紙，就係怕咗呢類西客」。亦有網民揶揄「有無受傷呀個玻璃門」。

也有不少網民同情店員處境，大讚應對冷靜，「個職員好慘」、「個店員認真好好態度」。