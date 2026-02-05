有片│三地牌7人車突倒車！警員神反應彈開　後續震驚全網：謀殺？

馬路駕駛要注意四周。本港社交平台Threads近日瘋傳影片，指某公路上有1輛三地牌七人車在交通警員靠近車尾時突然加速倒車，幸交通警員反應神速，即時跳開沒有被撞到。交通警員定神後，走近七人車司機位方向，後續發展令人意外。



影片引來網民熱議，驚呼「謀殺啊？」、「咁樣算唔算襲警啊？」，大讚交通警員身手好，「阿Sir身手敏捷！」。但亦有大批網民對後續發展感到震驚，「咁都得？」。



雖然影片於香港網絡廣泛流傳，但從影片中看到澳門旅遊塔及公路環境推測，事件於澳門公路發生。



Threads近日瘋傳影片，指某公路上有1輛三地牌七人車在交通警員靠近車尾時突然加速倒車，幸交通警員反應神速，即時跳開沒有被撞到。（Threads@jackbennyv.v）

三地牌七人車突倒車 交通警神反應避一劫

有網民於2月3日在Threads發布這段影片。影片長17秒，公路上有1輛三地牌七人車停在隔音屏障旁邊，有1名交通警員行近七人車，惟當交通警員貼近車尾時，七人車突然向後倒車，幸交通警員反應極快，即時往旁邊轉身跳開，未有被撞到。當時交通警員後方還有1部黑色私家車行駛，同樣幾乎被撞到。

三地牌七人車停在隔音屏障旁邊，有1名交通警員行近七人車。（Threads@jackbennyv.v）

當交通警員貼近車尾時，七人車突然向後倒車，幸交通警員反應極快，即時往旁邊轉身跳開，未有被撞到。（Threads@jackbennyv.v）

後續震驚全網

交通警員避開時失平衡退開幾步，定神後走往七人車司機駕駛座方向，示意司機打開車窗。訓話幾句後，交通警員走開，七人車繼續駕駛離去。

交通警員定神後走往七人車司機駕駛座方向，示意司機打開車窗。（Threads@jackbennyv.v）

網民斥謀殺：馬路炸彈 讚交通警好身手

網民看過影片驚呼「謀殺啊？」、「咁樣算唔算襲警啊？」、「意圖傷害公職人員喎」、「點揸到咁？神奇頂級卓越」、「三牌X真係地上最強」、「馬路炸彈」，又大讚交通警員身手好，「阿Sir身手敏捷！」、「好身手」。

但亦有大批網民對後續發展感到震驚，「咁都無事？」，認為應該嚴肅處理，以免同類事件發生。

