杜拜朱古力麻糬掀熱潮　元朗形點商場麵包店外逼爆　港人排隊瘋搶

韓國的「杜拜開心果朱古力麻糬」掀起熱潮，近來陸陸續續有香港的食店開始售賣，引來市民瘋搶。「杜拜開心果朱古力麻糬」原版使用棉花糖外皮，而人氣麵包店「享樂烘焙」近日推出糯米糍版，照樣有人氣。有女生於網上發文分享，「享樂烘焙」元朗「形點」商場分店外排隊人潮逼爆的場面，引來網民熱議笑說「香港人真係好鍾意排隊」，另有網民分享糯米糍版食評。



人氣麵包店「享樂烘焙」近日推出「杜拜開心果朱古力麻糬」及「黑芝麻脆脆糯米糍」兩款新品，吸引市民排隊搶購。（Threads@loveatjournal）

「杜拜開心果朱古力麻糬」於韓國掀起熱潮▼▼▼

「杜拜開心果朱古力麻糬」製作靈感源自「杜拜開心果朱古力」，韓國有店家將開心果醬與中東風味卡黛夫（Kadaif）酥脆麵包絲混合，再包上棉花糖混朱古力粉外皮，香脆煙韌的口感層次豐富，讓人一試難忘，而這股熱潮近日亦從韓國傳入香港，引起關注。

元朗商場逼爆人潮 瘋搶杜拜朱古力麻糬

人氣麵包店「享樂烘焙」近日推出「杜拜開心果朱古力麻糬」及「黑芝麻脆脆糯米糍」兩款新品，吸引市民排隊搶購。有女生2月1日於Threads發文表示，「為咗杜拜朱古力麻糬，你可以去到幾盡」。照片見到，「享樂烘焙」元朗「形點」商場分店外人頭湧湧，大批市民「打蛇餅」，排隊等候進店搶購新品嚐鮮。

「享樂烘焙」元朗「形點」商場分店外人頭湧湧，大批市民「打蛇餅」，排隊等候進店搶購新品嚐鮮。（Threads@loveatjournal）

樓主成功購買到兩款新品，並盛讚「杜拜開心果朱古力麻糬」糯米糍版外皮口感。（Threads@loveatjournal）

網民分享糯米糍版評價

「杜拜開心果朱古力麻糬」糯米糍版評價不一，樓主盛讚外皮口感，「享樂呢個，我鍾意佢嘅係糯米糍嘅口感，應該出名嘅糯米糍店都未必做到嘅口感，10級軟糯、煙韌，有啲似台灣啲甜品店食到嗰種手打麻糬」。

也有網民留言表示，「其實試過冇咩特別，個人認為唔太值要等咁耐，食過開心果，啲脆脆就多過開心果粒，比例食落90%脆5%開心果粒，開心果醬其實都冇乜開心果味，糯米皮出邊嘅朱古力粉冇乜好濃嘅朱古力味」。

（Threads@loveatjournal）