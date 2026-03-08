小紅書女帶汽水入餐廳喝幾口！埋單見$100開瓶費　店方：默認收費

香港大部份餐廳不容許客人自帶飲料，否則或會收取額外費用。近日1名女子在小紅書發文，表示日前「在香港喝了瓶117塊的可樂」，因她帶了1瓶可樂到西餐廳用餐，其間還喝了幾口，最後在結賬時才發現被店方多收了100元的開瓶費，連同起初花了17元買的可樂，讓她不禁直嘆「路邊17塊的可樂升價暴增至117（元）」，故發文提醒其他到港旅遊的網民，切記不要在餐廳內喝自帶飲料。



帶汽水入餐廳被被$100開瓶費

該名女子在小紅書以「今天在香港喝了瓶117塊的可樂」為題發文，表示日前到香港一西餐廳用餐，沒有多想就「把逛街喝剩的半瓶可樂帶進去」，用餐時還喝了數口，直至最後結賬的時候，發現除了10%的服務費之外，餐廳還向她收取100元開瓶費。

由於進入餐廳時沒有人提醒開瓶費一事，樓主便向店員詢問，才得知「自帶酒水默認收的」，因此原本1瓶17元的可樂，「升價暴增至117（元）」。

樓主續指，平時的確沒有注意到餐廳自帶飲料的問題，「在內地天天拿着杯奶茶到處吃飯習慣了，甚至經常特地買奶茶到吃飯的地方」。（小紅書圖片）

女子稱內地沒有自帶飲料收費

樓主續指，平時的確沒有注意到餐廳自帶飲料的問題，「在內地天天拿着杯奶茶到處吃飯習慣了，甚至經常特地買奶茶到吃飯的地方」。經此一事，樓主慨嘆道只好當作買個教訓，「喝上了最貴的一次可樂」。她又提醒其他網民，假如日後到香港餐廳吃飯，記得提前喝掉手上的飲料，或先放好在袋子內。

網民反斥餐廳訛詐：應先提醒

帖文一出，不少網民紛紛留言討論，部份人批評餐廳做法不當，認為店員應先提醒食客，假如對方沒有理會，繼而才收費開瓶費，「我覺得可以投訴」、「應該提醒而不是直接收，投訴吧」、「商家收取開瓶費也要提供基本的酒具服務，如果餐廳給你提供了飲料杯還能理解，如果顧客全程對着瓶口喝的，那就是訛詐」、「還是內地好，去哪裏吃飯都可以自帶飲料不收費」、「擺明是騙錢，提醒了我相信大部份人都能理解，大不了寄存」。