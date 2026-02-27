茶餐廳叫菜遠肉片飯等1個鐘　食客公審：執笠有原因　網民鬧離譜

去茶餐廳吃飯就是為求快捷方便，但有男網民在荃灣1間茶餐廳吃飯，眼見全店只有約10位食客而已，但他叫了一碟菜遠肉片飯，可是等了一小時也未到，只是「叫我等下」，反觀其他熟客的食物很快上桌，他慨嘆「有時餐廰執笠係有原因」，更怒極在網上發文公審。有網民批評離譜,「茶記等一個鐘？反枱啦」、「去隔籬買一盒，倒返出嚟都唔使咁耐」。



樓主不滿在茶餐廳等了又等也未有飯食，於是在網上公審。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

食物等1小時未上桌 熟客10分鐘有得食

有男網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文，指光顧荃灣一間茶餐廳時，只叫了碟菜遠肉片飯及飲品，飲品先到來，但等了一小時仍未有食物，他表示「追咗幾次，話有杯嘢一定有單，飲住先等下，一追就叫你等」，後來樓主稱等到「瞓咗」，「瞓醒都未有」，反而熟客就10分鐘有食物送到，他大感不滿，在網上公審店家。

不少網民認為樓主願意等一小時「太有耐性」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民留言認為餐廳有問題，「一粒鐘煮九大簋都出菜啦」、「去隔籬買一盒，倒返出嚟都唔使咁耐」、「漏單啦九成」、「1小時？半個鐘我早就拍枱走人，錢都唔會畀」、「將自己變成熟客」。

網民反嘲樓主「好有耐性」

不過也有人認為樓主「好有耐性」，「茶記等一個鐘？反枱啦」、「嘩……真係非食不可？」。