港鐵粉嶺站驚現「神秘通道」！無阻擋逃票專用？　港鐵揭真實用途

港鐵驚現「神秘通道」？本港社交平台Threads近日瘋傳照片，指粉嶺站某出入閘機旁邊出現1條奇怪通道，沒有任何東西阻擋，讓人可以直接走入或離開付費區域。網民看過相片議論紛紛，笑言「逃票轉用通道是吧？」、「防君子不防小人」、「歡迎返到嚟，人性的抉擇」、「這叫道德的底線」。



港鐵回覆《香港01》查詢時，拆解了「神秘通道」用途真相，解開網民疑惑。



（資料圖片）

港鐵粉嶺站現「神秘通道」 無阻擋可自由出入？

港鐵有毋須付款的「VIP通道」？有網民於Threads發布相片，顯示粉嶺站某出入閘機旁邊有1條通道，沒有閘門、玻璃、圍欄等阻隔物品。

粉嶺站某出入閘機旁邊有1條通道，沒有閘門、玻璃、圍欄等阻隔物品。（Threads@chl_oe131206）

雖然通道只有半個港鐵地板階磚大小，但足以讓一般成年人直接走入或離開付費區域。

網民笑逃票轉用通道：這叫道德的底線

照片引來網民熱議，有人笑言「逃票好方法是吧？」、「人與仁之戰」、「防君子不防小人」、「灰色地帶」、「這叫道德的底線」、「九又四分之三月台」、「歡迎返到嚟，人性的抉擇」、「尊貴通道，用得㗎！VIP通道」。亦有網民笑言經這通道入閘後便無法出閘，「入完閘之後點出閘？」、「首先你要揾到另外1個有gap嘅閘」。

也有網民認真分析通道出現原因，「地鐵漏洞？」、「緊急通道？」、「They need a gap for maintenance！（港鐵需要1個間隙）進行維修工作」。

港鐵提醒乘客，應使用車站閘機付費乘車。 （資料圖片）

港鐵拆解「神秘通道」出現原因

至於通道出現真實原因，港鐵回覆《香港01》表示，該位置為粉嶺站A出入口閘機位置，早前更換了相關閘機，並將會有後續工程進行，為免令乘客誤會，車站已擺放圍欄作阻隔。港鐵提醒乘客，應使用車站閘機付費乘車。

（Threads@chl_oe131206）