港鐵男職員被2女包圍箍頸、錘打！職員增援後續更狂　港鐵揭內情

乘搭港鐵必須遵守規矩。本港社交平台Threads瘋傳多段影片，指港鐵大圍站閘外，有男職員被2名女子包圍，其中1名女子不斷抓手、胸壓、錘打、箍頸，甚至張口咬男職員。多名男職員隨後增援，但女子竟繼續抓手及錘打多名男職員，場面混亂。



影片震驚網民，批評女子行為離譜，「呢個世界真係好危險」、「喪屍片嚟㗎？」、「男生要好好保護自己」，又關注女子為何失控。而港鐵回覆《香港01》查詢時，揭露事件起因。



本港社交平台Threads瘋傳多段影片，指港鐵大圍站閘外，有男職員被女子抓手、胸壓、錘打、箍頸，甚至張口咬。（Threads@i_am_misaki）

襲擊港鐵職員所為何事？有女網民於Threads發布影片，指1月31日晚上10時許，大圍站閘外有港鐵職員被女子襲擊。

港鐵大圍站男職員被女子箍頸錘打

影片逾1分鐘，見到大圍站閘機旁邊有1名港鐵男職員被2名女子包圍，其中穿白色外套女子用左手抓着男職員腰部，全身壓在男職員背部肩膀，用手錘打男職員背部，更嘗試用口咬男職員。

大圍站閘機旁邊有1名港鐵男職員被2名女子包圍，其中穿白色外套女子全身壓在男職員背部肩膀，用手錘打男職員背部，更嘗試用口咬男職員。（Threads@i_am_misaki）

（Threads@i_am_misaki）

另1名穿啡色外套女子似乎正與男職員溝通，男職員掙扎下，指着閘機二維碼（QR code）掃描位置，但被白衣女纏着寸步難行，而啡衣女之後用手機二維碼嘗試「掃碼」，但似乎不成功。3人在閘機旁膠着，惟白衣女突然走到男職員背面，伸手箍男職員頸部，啡衣女則往遠處走去，職員掙扎着向啡衣女方向示意，這時白衣女突然「發難」，不斷錘打男職員，男職員伸手抵擋。

白衣女伸手箍男職員頸部。（Threads@i_am_misaki）

3名男職員增援 女子後續更狂

影片廣傳後，有網民於Threads發布第2段42秒影片，見到有3名男職員增援，惟白衣女被包圍下，仍然抓手及錘打多名男職員。影片結束時，場面仍未受控，男職員四散維持站內秩序，留下1名男職員被白衣女纏着。

3名男職員增援，惟白衣女被包圍下，仍然抓手及錘打多名男職員。（Threads@mr_luck_kinda_sucks）

3名男職員增援，惟白衣女被包圍下，仍然抓手及錘打多名男職員。（Threads@mr_luck_kinda_sucks）

3名男職員增援，惟白衣女被包圍下，仍然抓手及錘打多名男職員。（Threads@mr_luck_kinda_sucks）

網民震驚：呢個世界真係好危險

網民看過影片嘩然，批評女子行為離譜，「喪屍片嚟㗎？」、「呢個世界真係好危險」、「職員係咪俾人非禮？」、「好彩上面有人影住，如果唔係哥哥仔水洗都唔清」、「男生要好好保護自己」。也有網民笑言，「我有老婆㗎啦，唔好啦，唔好啦」、「入咗迷魂陣」。

港鐵揭事件起因

另有不少網民關注女子為何失控。港鐵回覆《香港01》查詢表示，根據紀錄，1月31日晚上車站職員協助1名醉酒乘客，其後報警求助，警方通知該乘客家人到場帶她離開，事件中職員沒有受傷。