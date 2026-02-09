中港牌車違泊阻九巴！包圍狂兇車長：報警囉　車長神反擊結局絕了

違例泊車阻礙巴士行駛還要發惡？本港Facebook群組瘋傳多段影片，指尖沙咀彌敦道有中港牌私家車違泊在黃線禁區等人，阻礙後方6號九巴埋站，中港牌私家車司機及乘客更一度走到九巴責罵車長。九巴車長忍無可忍，下車表示「夠膽唔好走！」，並站在中港牌私家車車前報警，詎料中港牌私家車竟照樣開車，險撞到九巴車長。雙方爭執不下，中港牌私家車怒吼挑釁「報警囉」。



最終警察到場，後續發展令網民直呼「大快人心」，「呢啲正X街，視香港法律為無物」、「巴士司機做得好」、「以為自己好有錢，咁冇品」。



本港Facebook群組瘋傳多段影片，指尖沙咀彌敦道有中港牌私家車違泊在黃線禁區等人，阻礙後方6號九巴埋站，中港牌私家車司機及乘客更一度走到九巴責罵車長。（影片截圖）

「阻住成條彌敦道，仲咁寸，幫你出名」。本港Facebook群組馬路的事討論區及Threads等多個社交平台流傳1段逾1分鐘影片，見到1部掛有中港牌的白色私家車違例停泊在黃線禁區位置，車門打開，後方有1部6號九巴，而中港牌私家車男司機及男女乘客走到巴士車門及司機位窗戶位置，與巴士車長爭執。

中港牌私家車男司機及男女乘客走到巴士車門及司機位窗戶位置，與巴士車長爭執。（影片截圖）

一會後，中港牌私家車男司機及男女乘客走回私家車。（影片截圖）

違泊阻九巴 中港牌私家車司機乘客圍罵車長

一會後，中港牌私家車男司機及男女乘客走回私家車，巴士車長下車向私家車人士斥責「夠膽就唔好走！」，並走到私家車車頭位置報警，中港牌私家車司機還在反嗆九巴車長，中港牌私家車女乘客勸喻同伴，「大家唔嘈啦，唔好嘈啦，上車啦」。畫面傳出男聲批評，「（中港牌私家車）已經犯規仲喺度鬧人，黃線呢度係禁區嚟㗎嘛」。

中港牌私家車男司機及男女乘客走回私家車，巴士車長下車向私家車人士斥責「夠膽就唔好走！」。（影片截圖）

九巴車長走到私家車車頭位置報警，中港牌私家車司機還在反嗆。（影片截圖）

九巴車長站車頭 中港牌私家車照開車險撞：報警囉！

這時中港牌私家車司機無視巴士車長站在車頭附近，照樣開車，有女聲批評「又話壞車？喂，唔好走啊！」，巴士車長則激動喝罵「我企喺度你撞埋嚟？」，中港牌私家車司機怒吼反嗆「報警囉！」，坐在旁邊的男乘客亦說「報警啦，報警啦，唔好煩」。雙方僵持直至影片結束。

中港牌私家車司機無視巴士車長站在車頭附近，照樣開車。（影片截圖）

巴士車長激動喝罵「我企喺度你撞埋嚟？」，中港牌私家車司機怒吼反嗆「報警囉！」。（影片截圖）

另有乘客上載從巴士車廂角度拍攝影片，留言「當時坐樓上唔知發生咩事，過一陣就聽到有人（應該係中港牌個司機）XX巴士司機，大X佢話報警，最後巴士司機直接落車報警。影片見到，巴士因未能開車，車上乘客紛紛責罵中港牌私家車行為，「人哋（巴士）埋站㗎嘛大佬，泊咗喺巴士站，X街係咁㗎喇，前啲等人啊嘛，仲要喺度鬧人！」。

另有乘客上載從巴士車廂角度拍攝的影片。（影片截圖）

網民批中港牌私家車離譜：視香港法律為無物

網民看後斥責該中港牌司機及乘客離譜，「危駕！」、「以為自己好有錢，咁冇品」、「扮壞車下話？當其他人傻㗎？」、「唔好走啦，咁型」、「影到車牌就送佢一程啦」、「呢啲正X街」、「視香港法律為無物」、「cXs呢道彌敦道，當自己屋企呀」、「報警拖車吧！毋須同佢勞氣」。

也有不少網民讚巴士司機「做得好」，又關注事件結局。

九巴揭事件後續

九巴回覆《香港01》表示，2月7日晚上8時許，1輛九巴路線6巴士駛至彌敦道永星里巴士站時，被1輛違例停在路面的私家車阻塞，私家車司機和乘客拒絕駛走並作出擾攘，車長於是報警處理。九巴指，警員到場後，違泊私家車即時駛離巴士站，車長繼續行程。