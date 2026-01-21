港鐵後生仔用2元優惠斷正！被截停影片瘋傳　職員獲激讚：做得好

【港鐵／2元乘車優惠／逃票／濫用優惠／樂悠卡】乘搭港鐵必須支付正確車資。本港網絡Threads流傳影片，指港鐵黃大仙站有1名染金髮年輕男子，違規使用2元乘車優惠「斷正」，被2名港鐵職員帶往職員室處理。



相片引來網民熱議，不少人大讚港鐵職員「做得好」，又關注年輕造型，笑言「抵捉啦」、「着到咁招積，X到出煙」。也有網民認為濫用車票情況嚴重，支持港鐵要加強打擊違規行為，「經常見過閘時燈亮，但望下佢很後生，男女都有」。



港鐵回覆《香港01》表示，1月18日，港鐵職員於黃大仙站查票期間，發現1男乘客使用特惠車票入閘，而他並不符合使用特惠車票，職員於是向他徵收附加費。港鐵呼籲乘客必須繳付正確車資乘車，港鐵職員會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車費乘客利益。



乘搭港鐵不應違規使用2元乘車優惠。有女網民於1月18日在社交平台Threads發布影片，指港鐵黃大仙站有1名年輕男子違規使用2元乘車優惠，被港鐵職員「斷正」，留言「兩蚊黨罪犯落網」。

年輕金髮男疑違規使用2元乘車優惠 被職員帶走

影片長14秒，見到黃大仙站當時人來人往，2名男女港鐵職員帶領1名染金髮、揹花紋斜揹袋年輕男子往職員室方向前進。

3人在人群中穿梭，其間男職員與年輕男子交頭接耳，女職員跟在後方，影片最後3人走到職員室門口，準備進入，而年輕男一直在按動手機。

網民讚港鐵職員做得好

網民熱議看過影片議論紛紛，不少人大讚港鐵職員「做得好」、「好絕」，又批評年輕男子離譜，「着到咁招積，竟然搭2蚊車，X到出煙」、「抵捉啦」、「着到咁，實望到」，又笑言「地鐵可唔可以提供黑布蒙頭，成件事真係好X」、「陰功，咁有台型有款，唔小心用咗阿媽張八達通（樂悠卡）啫」。

不過亦有網民指不應妄下判斷，「後生仔女都可以係兩蚊客，傷殘人士無樣睇㗎（癌症，精神病，器官移植，痙攣，ADHD……）。淨係睇樣就覺得他人濫用太武斷喇」。

另有網民認為港鐵要加強打擊違規行為，「經常見過閘時燈亮，但望下佢很後生，男女都有」。

違規使用2元乘車優惠可罰款1,000元

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。