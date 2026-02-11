男子單手騎電動單車！前後載2小孩　駛出馬路亂穿梭危險兼違法

近年不時有電動單車在馬路上違法行駛，政府現正研究規管電動可移動工具，惟還未有定案。近日有網民在社交平台分享影片，顯示1名男子騎着電動單車駛到馬路上，左穿右插，男子身前坐有1名小男孩，後方也坐着另1名小孩，疑似正接載2名小孩放學回家。然而，影片起初拍攝到涉事男子先在馬路的行人過路處駛出，其後就直接拐彎駛到馬路上，完全無視交通規則，駕駛方式十分既違法又危險。



有網民在社交平台分享影片，顯示1名男子騎着電動單車駛到馬路上，載着2名子孩左穿右插，十分危險。（FB影片截圖）

男子騎電動單車載兩孩

片主在Facebook「車cam L（香港群組）」發文及上傳影片，顯示1名男子騎着電動單車，疑接載2名小孩放學回家，男子身前及身後均坐着穿着校服的小孩。據影片顯示，涉事男子僅以單手駕駛電動單車，先駛出馬路過路處，其後再就直接拐彎駛到馬路上，連續切2條行車線到馬路左邊，不停左穿右插，無視交通規則。

電動單車左穿右插

片主留言補充，稱事發於九龍長沙灣區，並不禁在帖文慨嘆，「合唔合法先唔講，但係單手操作，前面一個後面一個，一失手就……」，認為男子的舉動損人不利己，一旦發生意外，便危及車上小孩的人身安全。

網民憂連累其他司機

帖文引來大批網民討論，不少人紛紛留言表示「屯元天（意指屯門、元朗、天水圍）日常」、「揸出馬路，你哋有邊過睇過交通警追佢哋叫佢哋停車」、「累死有牌其他道路使用者！」、「俾車撞到轉頭又告個司機」、「唔好害司機」。

曾有女子駕電動單車載童涉8宗罪被捕

資料顯示，2024年天水圍亦發生過類似事件，當時1名黑裙女子駕着電動單車，載着3名幼童及多袋物品在馬路行駛，警方其後拘捕1名34歲本地女子，她涉嫌8宗罪，包括「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。

電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，情況驚險。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

